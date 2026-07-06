كنيسة عمرها 1600 عام وعملات ذهبية.. اكتشافات أثرية مبهرة في الوادي الجديد والعلمين

أعلن المجلس الأعلى للآثار عن كشفين أثريين جديدين في كل من الوادي الجديد ومدينة مارينا العلمين، في إنجاز جديد يسلط الضوء على جوانب مهمة من الحياة خلال العصرين البيزنطي والروماني، ويكشف عن تفاصيل عمرانية ودينية واقتصادية تعود لقرون مضت.

مدينة بيزنطية متكاملة في الوادي الجديد

نجحت أعمال الحفائر بمنطقة الداخلة في الوادي الجديد في الكشف عن مدينة سكنية متكاملة شُيدت من الطوب اللبن، تضم كنيسة ترجع إلى القرن الرابع الميلادي، بما يعكس أهمية المنطقة خلال العصر البيزنطي.

تخطيط عمراني متطور

أظهرت الاكتشافات وجود شبكة من الطرق الرئيسية والفرعية، تكشف عن تخطيط عمراني منظم ومتقدم، إلى جانب حصن دفاعي مزود بأسوار سميكة وأبراج للمراقبة لحماية المدينة

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