أبو هميلة: توجيهات الرئيس بتنشيط الحياة الحزبية بداية حقيقية لانتخابات محليات قوية

أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة تنشيط الحياة الحزبية، وتأهيل الكوادر السياسية الشبابية، والاستعداد لإجراء انتخابات المجالس المحلية، وتوسيع المشاركة الشعبية وتعزيز دورها في الإدارة المحلية.

وقال أبو هميلة، إن توجيهات الرئيس تمثل خارطة طريق واضحة لبناء ديمقراطية محلية حقيقية، وتؤكد حرص القيادة السياسية على إشراك المواطنين في صنع القرار، وترسيخ مبدأ اللامركزية الذي يعد أحد أهم ركائز "الجمهورية الجديدة".

وأضاف أبو هميلة أن تنشيط الحياة الحزبية يمنح الأحزاب فرصة للنزول إلى الشارع وعرض رؤاها وبرامجها المحلية، ويسهم في خلق مناخ تنافسي صحي يفرز مجالس محلية قوية معبرة عن إرادة الناس وقادرة على التعبير عن مشاكلهم.

وأوضح أبو هميلة أن تأهيل الكوادر السياسية الشبابية لم يعد خياراً بل ضرورة وطنية، لأن الشباب هم الأكثر قرباً من مشاكل الشارع والأكثر قدرة على الابتكار في إيجاد حلول لها، مشيراً إلى أن الحزب بدأ بالفعل في تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية للشباب والمرأة بالمحافظات لإعداد صف ثانٍ من القيادات المحلية المؤهلة.

وشدد أبو هميلة على أن توسيع المشاركة الشعبية في الإدارة المحلية سيسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وسيجعل المجالس المحلية شريكاً فاعلاً للحكومة في متابعة تنفيذ المشروعات القومية وتقييم أداء الأجهزة التنفيذية على الأرض.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن نجاح انتخابات المحليات القادمة مرهون بجدية الاستعداد لها الآن، وأن حزب الشعب الجمهوري على أتم الاستعداد لدعم هذا التوجه الوطني والعمل مع كافة القوى السياسية من أجل إنجاح التجربة بما يعود بالنفع على المواطن.