الرئيس السيسي يبعت برقيات تهنئة إلى رؤساء أمريكا وبوروندي والرأس الأخضر

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد، الرئيس السيسي، حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس إيفاريست ندايشيمي، رئيس جمهورية بوروندي بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال.

وأوفد محمد عاطف عبد الحميد، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية بوروندي بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية أيضا ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خوسيه ماريا نيفيس، رئيس جمهورية الرأس الأخضر - كابو فيردي بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.



