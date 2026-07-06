رغم الانتقادات.. اجماع مصري وإشادة أرجنتينية: محمد هاني أحد أبرز نجوم الفراعنة بكأس العالم

تحول محمد هاني الظهير الأيمن لمنتخب مصر إلى أحد أكثر لاعبي الفراعنة إثارة للجدل خلال منافسات كأس العالم 2026 بعدما تعرض لانتقادات بسبب هدفين سجلهما بالخطأ في مرماه رغم المستويات المميزة التي قدمها طوال البطولة.

لكن مع اقتراب المواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين في دور الـ16 جاءت ردود الفعل من نجوم الكرة المصرية والإعلام الرياضي لتؤكد أن ما يقدمه اللاعب داخل الملعب يفوق بكثير ما تعرض له من انتقادات وأنه يعد أحد أبرز عناصر المنتخب في المونديال.

ولم يتوقف الدعم عند حدود الكرة المصرية بل امتد إلى وسائل الإعلام الأرجنتينية التي سلطت الضوء على مسيرة لاعب الأهلي واعتبرته أحد أهم مفاتيح لعب المنتخب المصري قبل المواجهة المرتقبة.

أيمن يونس: منتخب مصر أسعد الملايين.. ومحمد هاني بطل

كان أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق من أوائل المدافعين عن محمد هاني مؤكدًا أن الانتقادات التي تعرض لها اللاعب لا تعكس مستواه الحقيقي.

وأشار إلى أن منتخب مصر نجح في إدخال السعادة إلى قلوب الجماهير خلال البطولة بعد العروض القوية التي قدمها مؤكدًا أن فرحة الجماهير المصرية في الولايات المتحدة تمثل مشهدًا يدعو للفخر.

وشدد يونس على أن محمد هاني يقدم بطولة كبيرة معتبرًا أن التقليل من مستواه أمر غير مقبول خاصة أن اللاعب يمثل منتخب مصر وليس أي نادٍ مطالبًا الجماهير بدعم جميع اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين.

أحمد السيد: اختزال أداء هاني في هدفين "قمة العبث"

من جانبه رفض أحمد السيد مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق ربط مستوى محمد هاني بالهدفين اللذين سجلهما بالخطأ في مرماه.

وأكد أن الظهير الأيمن يعد من أكثر لاعبي المنتخب ثباتًا في المستوى خلال البطولة مشيرًا إلى أن الأخطاء الفردية واردة في كرة القدم ولا يجب أن تلغي الأداء المميز الذي يقدمه اللاعب على مدار المباريات.

كما وجه رسالة دعم مباشرة لهاني مطالبًا إياه بعدم الالتفات إلى الانتقادات والتركيز فقط على مواصلة تقديم مستواه داخل أرض الملعب.

أحمد حسن: سجلت في مرماي.. فما المشكلة؟

بدوره دافع أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق بقوة عن لاعب الأهلي مؤكدًا أن التسجيل بالخطأ في المرمى قد يحدث مع أي لاعب مهما بلغت خبرته.

وأوضح أن تحميل محمد هاني مسؤولية كل ما حدث يعد أمرًا مبالغًا فيه خاصة في ظل الأداء الجماعي الجيد الذي يقدمه المنتخب المصري منذ بداية البطولة.

وأضاف أن الروح القتالية التي يظهر بها لاعبو منتخب مصر هي السبب الحقيقي في الوصول إلى هذا الدور من البطولة داعيًا الجماهير إلى مساندة اللاعبين بدلًا من توجيه الانتقادات لهم.

وليد صلاح عبداللطيف: يستحق العلامة الكاملة

أما وليد صلاح عبداللطيف فأكد أن محمد هاني يقدم أفضل نسخة من مستواه منذ سنوات معتبرًا أنه يستحق العلامة الكاملة على أدائه في كأس العالم.

وأوضح أن اللاعب نجح في أداء واجباته الدفاعية والهجومية بكفاءة كبيرة خاصة أن معظم المنتخبات التي واجهت مصر اعتمدت على الجبهة اليسرى إلا أن هاني تعامل مع المواقف الصعبة بثبات وخبرة.

وأشار إلى أن الظهير الأيمن أصبح من أبرز الأسماء في تاريخ مركزه داخل الكرة المصرية بفضل التطور الكبير الذي شهده مستواه خلال السنوات الأخيرة.

فاروق جعفر: تطور كثيرًا

وانضم فاروق جعفر إلى قائمة الداعمين لمحمد هاني مؤكدًا أن اللاعب تطور بصورة واضحة خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن هاني لم يعد مجرد ظهير أيمن يؤدي أدوارًا دفاعية بل أصبح عنصرًا مهمًا في بناء الهجمات ويجيد التحرك في وسط الملعب كما يمتلك دقة كبيرة في التمرير والاحتفاظ بالكرة تحت الضغط.

ويرى جعفر أن هذه التطورات جعلت اللاعب واحدًا من أهم عناصر منتخب مصر خلال البطولة الحالية.

كريم رمزي: الأفضل في منتخب مصر

وفي السياق نفسه اعتبر الإعلامي كريم رمزي أن محمد هاني هو أفضل لاعبي منتخب مصر من حيث الأداء في كأس العالم 2026.

وأشار إلى أن اللاعب لا يحصل على التقدير الذي يستحقه رغم ثبات مستواه في جميع المباريات مؤكدًا أنه من نوعية اللاعبين الذين يؤدون أدوارهم باحترافية بعيدًا عن الأضواء.

إشادة خاصة من الصحافة الأرجنتينية

وقبل ساعات من مواجهة دور الـ16 حظي محمد هاني بإشادة من صحيفة "أوليه" الأرجنتينية التي سلطت الضوء على مسيرته مع الأهلي ومنتخب مصر.

وأكدت الصحيفة أن هاني يعد أحد أبرز عناصر المنتخب المصري مستندة إلى خبراته الكبيرة مع الأهلي الذي قضى معه مسيرته بالكامل وحقق بقميصه العديد من البطولات المحلية والقارية.

وأشارت إلى أن اللاعب يمتلك سرعة كبيرة وقدرة مميزة على أداء الواجبات الدفاعية إلى جانب مساهماته المستمرة في بناء الهجمات وهو ما يجعله أحد أهم الأوراق التي يعول عليها المنتخب المصري أمام الأرجنتين.