كريم رمزي: محمد هاني "مش بتاع شو".. وهو أفضل لاعبي منتخب مصر في كأس العالم

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن محمد هاني أفضل لاعبي منتخب مصر أداءً خلال بطولة كأس العالم 2026.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: محمد هاني أعلى لاعبي منتخب مصر أداءا في كأس العالم وهو لاعب مسؤول.

وأضاف: محمد هاني مش واخد حقه رغم أداءه القوي للغاية خلال مباريات دور المجموعات من بطولة كأس العالم، وهو لاعب مسؤول و"مش بتاع شو".

وتابع: محمد هاني يعد ينافس إبراهيم حسن وأحمد على أفضل ظهير أيمن في تاريخ الكرة المصرية، وابراهيم حسن اشاد باللاعب كثيرًا في العديد من المرات.

وأكمل: محمد هاني لا يضع تركيزه سوى في الملعب فقط ولا يلتفت لأي انتقادات أو سخافات، وانظروا إلى مباريات منتخب مصر في دور المجموعات كل المنتخبات التي واجهناها كانت الجبهة اليمنى هي مصدر قوتها ورغم ذلك محمد هاني كان على قدر المسؤولية.