زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب إندونيسيا وسط استمرار الهزات الارتدادية

ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة منطقة مانجاراي في جزيرة فلوريس شرق إندونيسيا، مساء الأربعاء، وفق بيانات وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية.

وأوضحت الوكالة أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، على بعد نحو 43 كيلومترًا شمال شرقي مدينة روتنغ في منطقة مانغاراي، بإقليم نوسا تنغارا الشرقية.

وسجلت الهزة عند الساعة 23:17:40 بالتوقيت المحلي الإندونيسي (WIB)، وفق أحدث بيانات

ويأتي الزلزال الجديد في منطقة لا تزال تتعامل مع تداعيات زلزال مدمر ضرب شرقي إندونيسيا خلال الأيام الماضية، وتحديدًا جزيرة فلوريس، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وأضرار واسعة في المنازل والمنشآت والطرق.

وكان الزلزال الكبير الذي ضرب المنطقة في 15 أغسطس قد تسبب في أضرار جسيمة، بينما سجلت السلطات الإندونيسية آلاف الهزات الارتدادية منذ وقوعه، ما أبقى السكان في حالة تأهب وخوف من استمرار النشاط الزلزالي.

وتشير بيانات BMKG إلى أن الهزة الجديدة تختلف عن الزلزال المدمر السابق من حيث القوة، لكنها تأتي في نطاق جغرافي متأثر بالفعل بالنشاط الزلزالي المتواصل، الأمر الذي يجعل مراقبة الهزات الارتدادية وتقييم تأثيراتها أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لفرق الطوارئ والسكان.

ولم تتضمن البيانات الرسمية المتاحة حتى الآن معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء زلزال الـ5.7 درجة، كما لا تشير البيانات المنشورة من BMKG إلى وجود تهديد بتسونامي مرتبط بهذه الهزة.

وتقع إندونيسيا ضمن حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا كثيفًا نتيجة التقاء عدد من الصفائح التكتونية، ما يجعل البلاد عرضة بصورة متكررة للزلازل والهزات الارتدادية.

ويواصل خبراء الزلازل والسلطات المحلية متابعة النشاط الأرضي في فلوريس والمناطق المحيطة، خصوصًا في ظل استمرار عمليات الإنقاذ وإغاثة المتضررين من الزلزال السابق.