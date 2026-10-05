بمدى 420 كم.. ماذا تقدم بي واي دي أتو 3 2026؟

تنتمي بي واي دي أتو 3 موديل 2026 إلى فئة السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة الصينية عالميًا، مع اعتمادها على منظومة كهربائية بالكامل بدلًا من محركات الاحتراق التقليدية.

محرك كهربائي بقوة 201 حصانًا

تعتمد أتو 3 على محرك كهربائي واحد يعمل على المحور الأمامي، وتصل قوته الإجمالية إلى 201 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران 310 نيوتن متر، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، مع نظام دفع أمامي FWD.

وتستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة خلال 7.3 ثانية.

بي واي دي أتو 3

بطارية ومدى BYD أتو 3

تحصل السيارة على بطارية بسعة 60.48 كيلوواط ساعة، وتصل قدرتها على توفير مدى قيادة كهربائي إلى 420 كم.

أبعاد السيارة

تأتي بي واي دي أتو 3 بطول يبلغ 4,455 مم، وعرض 1,875 مم، وارتفاع يصل إلى 1,615 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,720 مم، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب نحو 1,750 كجم، في حين توفر مساحة تخزين خلفية تصل إلى 440 لترًا.

وتحصل أتو 3 على مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، بينما تعتمد على عجلات من الألمنيوم بقياس 17 بوصة في الأمام والخلف، مع مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، سقف زجاجي، لمسات انسيابية بالهيكل.

تجهيزات بي واي دي أتو 3

تضم السيارة 6 وسائد هوائية، كما تتضمن منظومة السلامة مكابح مانعة للانغلاق، ونظامًا إلكترونيًا لتوزيع قوى الكبح، والتحكم في قوى الجر، والثبات الإلكتروني، وتتوفر كذلك خاصية مساعد نزول المنحدرات، إلى جانب تحذير حركة المرور الخلفية والتحذير من التصادم الخلفي.

بي واي دي أتو 3

وتدعم تجهيزات الركن حساسات في الجزء الأمامي والخلفي من السيارة، كما تحصل أتو 3 على كاميرا خارجية للرؤية الخلفية، وتقدم المقصورة فرشًا من الجلد، مع مقاعد أمامية مزودة بالتعديل الكهربائي وخاصية التبريد لكل من السائق والراكب الأمامي.

ويأتي مكيف الهواء بتشغيل أوتوماتيكي، بينما تحصل السيارة على إضاءة داخلية محيطية ومقود متعدد الوظائف، وتضم لوحة القيادة شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.8 بوصة، مع دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة إلى نظام صوتي مكون من 6 سماعات.