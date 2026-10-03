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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كوبيه وسقف مكشوف.. ماذا تقدم إم جي سايبرستر 2026؟

إم جي سايبرستر 2026
إم جي سايبرستر 2026
صبري طلبه

تقدم إم جي الصينية الكثير من السيارات ضمن إصداراتها العالمية، بداية من سيارات السيدان والهتشباك وصولًا إلى الطرازات الرياضية، ولكن تأتي MG  Cyberster 2026 بتصميم ينتمي إلى فئة السيارات الكشف المدمجة، مع تصميم رياضي بعدد 2 من الأبواب وسقف قابل للفتح.

محرك إم جي سايبرستر 2026

تعتمد إم جي سايبرستر 2026 على مصدر طاقة كهربائي بالكامل، مع محركين كهربائيين ونظام دفع كلي AWD، وتبلغ القوة الإجمالية للمنظومة 503 أحصنة، بينما يصل عزم الدوران إلى 725 نيوتن متر، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة.

إم جي سايبرستر 2026

وتقدم المنظومة الكهربائية أداءً قويًا على مستوى التسارع، إذ تستطيع MG Cyberster 2026 الوصول من السكون إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 3.2 ثانية، بينما تبلغ السرعة القصوى 200 كم في الساعة. 

مدى وبطارية إم جي سايبرستر 2026

تحصل السيارة على بطارية بسعة 74.4 كيلوواط ساعة، بينما يبلغ استهلاك الطاقة 16.1 كيلوواط ساعة لكل 100 كم، ويصل مدى القيادة الكهربائي إلى 443 كم.

إم جي سايبرستر 2026

أبعاد إم جي سايبرستر 2026

يبلغ طول سايبرستر 4,535 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,913 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,329 مم وقاعدة عجلات بطول 2,690 مم، ويصل وزن السيارة من دون ركاب إلى 1,985 كجم، في حين تبلغ سعة صندوق الأمتعة 249 لترًا. 

إم جي سايبرستر 2026

وتأتي MG Cyberster 2026 بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية LED. وتعتمد السيارة على عجلات من الألمنيوم بقياس 20 بوصة في المحورين الأمامي والخلفي.

إم جي سايبرستر 2026

تجهيزات إم جي سايبرستر 2026

تحصل السيارة على شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 14 بوصة، مع دعم Android Auto وApple CarPlay اللاسلكي، كما تضم نظامًا صوتيًا من BOSE مكونًا من 8 سماعات، إلى جانب شاشة عدادات بقياس 10.25 بوصة.

إم جي سايبرستر 2026

وتتضمن التجهيزات الداخلية مقعد السائق والراكب الأمامي مع خاصيتي الذاكرة والتدفئة، مع إمكانية ضبط كل مقعد في 6 وضعيات، كما يأتي المقود متعدد الوظائف مع خاصية التدفئة، بينما تعتمد السيارة على نظام تكييف هواء أوتوماتيكي مع تحكم ثنائي المناطق.

إم جي سايبرستر إم جي سايبرستر إم جي سايبرستر 2026

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