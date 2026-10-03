هوندا تستعد لاطلاق إليفيت 2027 فيس ليفت الجديدة

تواصل هوندا توسيع حضورها في السوق الهندية من خلال طراز إليفيت، حيث تستعد لطرح نسخة 2027 فيس ليفت التي تحصل على مجموعة من التعديلات في التصميم والتجهيزات، مع الانتماء إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

محرك هوندا إليفيت 2027

تعتمد هوندا إليفيت 2027 فيس ليفت على محرك بنزين مكون من أربع أسطوانات بسعة 1.5 لتر، ويولد المحرك قوة تصل إلى نحو 121 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 145 نيوتن متر، وتوفر هوندا خيارات متعددة لنقل الحركة، إذ يمكن تجهيز السيارة بناقل يدوي مكون من 6 سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيكي .CVT

هوندا إليفيت 2027

تصميم هوندا إليفيت 2027

تأتي هوندا إليفيت 2027 بشبكة أمامية سوداء بلمسات لامعة، إلى جانب مصابيح أمامية بتصميم حاد تعتمد على تقنية LED، كما تحصل المرايا الجانبية على نظام تشغيل كهربائي مع إشارات ضوئية مدمجة، بينما تستند السيارة إلى جنوط رياضية بتصميم هندسي متعدد الأضلاع.

ويتضمن الجزء الخلفي مصابيح تعتمد على شريط ضوئي عريض يمتد بين الجانبين، مع إضافة جناح رياضي مثبت أعلى الزجاج الخلفي، كما تظهر دعامات نصف دائرية في المنطقة العلوية المحيطة بالعجلات، إلى جانب عواكس ضوئية خلفية.

وتأتي السيارة هوندا إليفيت الجديدة كذلك بقضبان علوية على السقف يمكن استخدامها لحمل بعض الأمتعة والمستلزمات، بينما تضم التجهيزات مستشعرات للحركة أمامية وخلفية إلى جانب كاميرا مخصصة للمتابعة ولسهولة الاصطفاف والتحكم.

هوندا إليفيت 2027

تجهيزات هوندا إليفيت 2027

وبالطبع سوف تضم السيارة هوندا إليفيت 2027 باقة من التجهيزات الداخلية المتقدمة، منها وسائل الرفاهية التي تتضمن شاشات العرض وانظمة الصوت والترفيه، بالإضافة إلى تقنيات الحماية والأمان تشمل الوسائد الهوائية وأنظمة المكابح المتقدمة.