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أحمد سليمان يكشف المرشح لمنصب المدير الرياضي للزمالك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد سليمان يكشف المرشح لمنصب المدير الرياضي للزمالك

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن ملامح المرحلة المقبلة داخل القلعة البيضاء، موضحًا موقفه من ملف المدير الرياضي، إلى جانب حديثه عن عروض الرحيل التي تلقاها عدد من لاعبي الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقال سليمان، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر، إن علاقته بمجلس إدارة نادي الزمالك تقتصر على اجتماعات المجلس، مشيرًا إلى أن حسام الزناتي هو المرشح حاليًا لتولي منصب المدير الرياضي للنادي.

وأوضح عضو مجلس إدارة الزمالك أن منصب المدير الرياضي يجب أن يكون له طبيعة خاصة، مؤكدًا أن شاغل هذا المنصب ينبغي أن يمتلك خبرات كروية وإدارية تساعده على إدارة الملفات المتعلقة بالفريق واللاعبين والتعاقدات.

وانتقد سليمان تجربة سابقة للنادي تم خلالها التعاقد مع وكيل لاعبين لشغل منصب المدير الرياضي، مؤكدًا أن طبيعة عمل وكيل اللاعبين تختلف عن مسؤوليات المدير الرياضي، خاصة أن الوكيل يرتبط بشكل أساسي بعمليات البيع والشراء والتفاوض على انتقالات اللاعبين.

واستشهد سليمان بنادي زد، موضحًا أن النادي اختار هاني رمزي لتولي منصب المدير الرياضي، باعتباره لاعبًا سابقًا يمتلك خبرات في كرة القدم، مشددًا على أهمية وجود شخص لديه خلفية كروية في هذا المنصب.

وتطرق أحمد سليمان أيضًا إلى العروض التي تلقاها عدد من لاعبي الزمالك، مؤكدًا أن هناك العديد من اللاعبين داخل الفريق تلقوا عروضًا كبيرة، وليس أحمد فتوح وحده.

وأشار إلى وجود فارق بين لاعب يقوم بالإعلان عن العرض الذي تلقاه، ولاعب آخر يفضل عدم الكشف عن العروض المقدمة إليه، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يعني بالضرورة وجود اختلاف في قيمة العروض.

وعن سبب عدم تجديد فتوح لعقده حتى الآن، رفض سليمان الحديث بشكل مباشر عن النادي الأهلي، موضحًا أن هناك أشخاصًا قد يشعرون بالضيق من الحديث عن هذا الملف، مشيرًا إلى أن بعض لاعبي الأهلي سبق لهم التجديد في اللحظات الأخيرة

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة أحمد سليمان

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