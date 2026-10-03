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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حدث نادر .. الجيش الأمريكي في إجازة بقرار من البنتاجون لهذا السبب

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي
محمود نوفل

أصدر وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث أمراً لجميع القيادات العسكرية بـ "تعليق العمليات الاعتيادية"  ليوم واحد خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك لمنح أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية وقتاً كافياً للتصويت في انتخابات التجديد النصفي المقررة في شهر نوفمبر.

وقال هيجسيث في رسالة مصورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي : "نحن لا نملي عليكم لمن تصوتون، لكننا سنوفر لكم كل الفرص للقيام بذلك. وبعدها، يعود الأمر إليكم لممارسة حقكم كمواطنين أمريكيين في اختيار قادتكم المنتخبين".

كما أصدر هيجسيث توجيهاً يقضي بتعليق العمليات ليوم واحد في شهر أكتوبر من كل عام تجرى فيه انتخابات، وذلك بدءاً من عام 2026، وفقاً لمذكرة مؤرخة في 1 أكتوبر.

وألقي وزير الدفاع بيت هيغسيث خطاب "حالة القوة" لعام 2026 أمام الضباط الصغار وقادة الرتب المجندة في قاعدة مشاة البحرية (المارينز) في كوانتيكو بولاية فيرجينيا، وذلك في 30 سبتمبر 2026.
يُعد مصطلح  (تعليق العمليات) تعبيراً عسكرياً يشير إلى توجيه بوقف العمليات الروتينية للسماح للأفراد بالراحة أو التحرر من مهام الخدمة.

كما يُعتبر إصدار أمر بتعليق العمليات على مستوى الجيش بأكمله حدثاً نادراً؛ فقد سبق أن أثار وزير الدفاع السابق لويد أوستن اهتماماً واسعاً عندما أصدر أمراً مماثلاً في عام 2021 بهدف مكافحة التطرف اليميني داخل المؤسسة العسكرية.

البنتاجون بيت هيجسيث الجيش الأمريكي انتخابات التجديد النصفي في أمريكا وزير الدفاع الأمريكي السابق لويد أوستن

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