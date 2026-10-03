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متحدث لجنة إغاثة غزة: مصر أنشأت 18 مخيمًا تستوعب أكثر من 70 ألف عائلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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متحدث لجنة إغاثة غزة: مصر أنشأت 18 مخيمًا تستوعب أكثر من 70 ألف عائلة

غزة
غزة
محمد البدوي

أكد محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية لإغاثة قطاع غزة، استمرار الجهود المصرية لدعم أهالي القطاع، مشيرًا إلى أن المساعدات لم تقتصر على المواد الغذائية والطبية، وإنما امتدت إلى إنشاء المخيمات والمدارس وآبار المياه وفتح الطرق وإزالة الركام من الشوارع.

 70 ألف عائلة فلسطينية

وقال منصور إن مصر أنشأت 18 مخيمًا داخل قطاع غزة، ووفرت أماكن إقامة لأكثر من 70 ألف عائلة فلسطينية، إلى جانب إنشاء مخيم يحمل اسم «دار الرعاية المصرية لرعاية الأيتام»، لتوفير الرعاية والدعم للأطفال الأيتام.

وخلال مداخلة عبر تطبيق «Zoom» مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أوضح منصور أن الجهود المصرية شملت كذلك إنشاء 20 مدرسة وحفر عدد من آبار المياه داخل القطاع، بهدف توفير احتياجات أساسية للسكان وتعزيز قدرتهم على الصمود في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

دعم مصري يتجاوز المساعدات الإنسانية

وأشار المتحدث باسم اللجنة المصرية لإغاثة غزة إلى أن الدور المصري لم يتوقف عند تقديم المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن مصر واصلت دعم القضية الفلسطينية سياسيًا ومساندة أهالي قطاع غزة.

وأضاف أن الجهود المصرية تأتي ضمن ما وصفه بخطط «تعزيز صمود الفلسطينيين على أرضهم»، مشيرًا إلى الموقف المصري الرافض لفكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في مناسبات عدة رفض مصر للتهجير، ووصفه منصور بأنه «خط أحمر»، مؤكدًا أن هذا الموقف انعكس على طبيعة التحرك المصري لدعم الفلسطينيين داخل القطاع.

فتح الطرق وإزالة الركام من شوارع غزة

ولفت منصور إلى أن المساعدات المصرية شملت أيضًا العمل على فتح الطرق وإزالة المخاطر والركام من الشوارع، بما يساعد على تسهيل حركة السكان ووصول الخدمات والمساعدات إلى المناطق المختلفة.

وأكد أن اللجنة المصرية تواصل جهودها في مناطق متعددة داخل القطاع، من بينها المناطق الشمالية والغربية والشرقية، مع استمرار تقديم أوجه الدعم للعائلات الفلسطينية.

واختتم منصور حديثه بالتأكيد على استمرار المساندة المصرية لأهالي غزة، معتبرًا أن حجم الدعم الذي تقدمه مصر يعكس استمرار وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

غزة قطاع غزة المساعدات المساعدات الإنسانية

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