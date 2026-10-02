بعد شراء راوتر جديد والاستغناء عن الجهاز السابق، قد يبدو التخلص من الراوتر القديم هو الحل الأسهل، لكن الجهاز الذي لم يعد مناسبًا لتوفير السرعات الحديثة يمكن أن يحصل على فرصة جديدة داخل المنزل، بدلًا من تركه في أحد الأدراج دون استخدام أو التخلص منه في سلة النفايات.

ورغم أن أجهزة التوجيه الحديثة أصبحت توفر سرعات أعلى وتغطية أوسع، إلى جانب دعم أحدث معايير واي فاي، فإن أساسيات الشبكات لم تتغير بصورة كبيرة، وهو ما يجعل الراوتر القديم قابلًا لإعادة الاستخدام في مجموعة من المهام المفيدة، سواء لتحسين تغطية الشبكة أو إضافة منافذ اتصال أو مشاركة الملفات والطباعة.



الراوتر القديم مش خردة.. 5 استخدامات ستدهشك داخل المنزل





تحويل الراوتر القديم إلى مقوٍ لإشارة واي فاي

يمكن الاستفادة من الراوتر القديم في تحسين تغطية شبكة واي فاي داخل المنزل، خاصة في الغرف البعيدة عن جهاز التوجيه الرئيسي، وذلك من خلال تحويله إلى نقطة وصول أو مكرر للإشارة، إذا كان طراز الجهاز يدعم هذه الوظائف.

ويظل الاتصال باستخدام كابل إيثرنت الخيار الأكثر استقرارًا عند ربط الجهاز القديم بالشبكة، بينما يمكن اللجوء إلى خاصية التكرار اللاسلكي في الأجهزة التي تدعمها، مع ضرورة الانتباه إلى أن تشغيل الراوتر كمكرر لاسلكي قد يؤدي إلى انخفاض سرعات الاتصال مقارنة بالاتصال السلكي.

وتتيح هذه الطريقة الاستفادة من الجهاز بدلًا من شراء مقوٍ جديد للشبكة، خاصة إذا كانت المشكلة الأساسية تتمثل في ضعف الإشارة داخل بعض أجزاء المنزل.

استخدام الراوتر القديم كسويتش للشبكة

من الحيل العملية الأخرى إعادة توظيف الراوتر القديم ليعمل كسويتش للشبكة، خصوصًا عند الحاجة إلى منافذ Ethernet إضافية لتوصيل عدد أكبر من الأجهزة.

ويمكن بهذه الطريقة توصيل أجهزة الكمبيوتر والتلفزيونات الذكية ومنصات الألعاب وغيرها من الأجهزة التي تعتمد على الاتصال السلكي. ويتم ذلك من خلال توصيل الراوتر الجديد بالجهاز القديم باستخدام منافذ LAN، مع تعطيل وظائف التوجيه اللاسلكي أو وظائف الراوتر الأساسية التي لا تكون هناك حاجة إليها في هذا الاستخدام.



الراوتر القديم مش خردة.. 5 استخدامات ستدهشك داخل المنزل

ويمنح هذا الحل المستخدم منافذ شبكة إضافية دون الحاجة إلى شراء سويتش منفصل، مع الاستفادة من الجهاز الموجود بالفعل داخل المنزل.

منفذ USB قد يحول الراوتر إلى خادم ملفات

إذا كان الراوتر القديم مزودًا بمنفذ USB، فقد تتوافر إمكانية استخدامه في مشاركة وحدة تخزين خارجية مع الأجهزة المتصلة بالشبكة، بحسب إمكانات الجهاز والبرنامج المثبت عليه.

ويمكن توصيل وحدة تخزين خارجية بالمنفذ، ثم إتاحة الملفات الموجودة عليها للأجهزة المختلفة داخل الشبكة، وهو ما يوفر وسيلة عملية للوصول إلى المستندات والصور والملفات من أكثر من جهاز.

كما يمكن لبعض أجهزة الراوتر التي تدعم هذه الوظيفة توصيل طابعة ومشاركتها عبر الشبكة، ما يتيح إرسال مهام الطباعة لاسلكيًا من أجهزة متعددة إلى طابعة قديمة لا تدعم الاتصال بشبكات واي فاي بصورة مباشرة.



الراوتر القديم مش خردة.. 5 استخدامات ستدهشك داخل المنزل

تخصيص الراوتر لاتصالات VPN

يمكن كذلك إعادة استخدام الراوتر القديم في اتصالات VPN، بحيث تتصل به الأجهزة التي تحتاج إلى استخدام شبكة افتراضية خاصة، بدلًا من تمرير جميع حركة الإنترنت في المنزل من خلال اتصال VPN واحد.

وتعتمد إمكانية تنفيذ هذا الاستخدام على إمكانات الراوتر والبرامج التي يدعمها، لذلك ينبغي التأكد من مواصفات الجهاز قبل البدء في إعداد هذه الوظيفة.

ويمنح تخصيص جهاز قديم لهذه المهمة مرونة أكبر في إدارة الأجهزة التي تحتاج إلى الاتصال بالشبكة الافتراضية الخاصة، مع إبقاء بقية أجهزة المنزل على اتصالها المعتاد بالشبكة.

تثبيت أنظمة تشغيل مخصصة للراوتر

أما بالنسبة للمستخدمين الذين يبحثون عن خيارات أكثر تقدمًا، فيمكن في بعض الحالات تثبيت أنظمة تشغيل وبرامج مخصصة لأجهزة التوجيه، مثل OpenWRT أو DD-WRT أو FreshTomato.

وتوفر هذه الأنظمة إعدادات وتحكمًا أكبر من البرامج الأصلية التي تأتي مع بعض أجهزة الراوتر، ويمكن أن تفتح المجال أمام استخدام الجهاز في مهام شبكية أكثر تقدمًا.

لكن قبل تثبيت أي نظام تشغيل مخصص، يجب التأكد بشكل دقيق من توافق البرنامج مع طراز الراوتر وإصداره، لأن تثبيت برنامج غير متوافق قد يؤدي إلى مشكلات في تشغيل الجهاز.



الراوتر القديم مش خردة.. 5 استخدامات ستدهشك داخل المنزل

الراوتر القديم يمكن أن يحصل على عمر جديد

وبذلك، فإن شراء جهاز توجيه جديد لا يعني بالضرورة أن الراوتر القديم أصبح بلا قيمة أو يجب التخلص منه. فالجهاز يمكن إعادة توظيفه في توسيع نطاق الشبكة، أو توفير منافذ Ethernet إضافية، أو مشاركة الملفات والطباعة، أو استخدامه في بعض إعدادات VPN والأنظمة البرمجية المتقدمة.

وتساعد إعادة استخدام الجهاز في تقليل الحاجة إلى شراء بعض المعدات الشبكية الإضافية، كما تمنح الراوتر عمرًا أطول بدلًا من بقائه دون استخدام داخل المنزل.