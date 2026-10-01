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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبد الرحيم علي: أحد عناصر "متصدقش" يتقاضى 120 ألف دولار سنويًا

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قبض

كشف الكاتب والمفكر الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، عن أرقام قال إنها تتعلق بحجم التمويلات الموجهة إلى شبكة "متصدقش"، مشيرًا إلى ارتفاع قيمة الأموال المرتبطة بها على مدار السنوات إلى ملايين الدولارات.

وأوضح عبد الرحيم علي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الجمعة، أن حجم الأموال شهد تطورًا ملحوظًا، بعدما بدأ بمبالغ محدودة، قبل أن يرتفع لاحقًا إلى مستويات وصلت إلى ملايين الدولارات.

وأشار إلى أن إحدى الحالات التي عرضها تضمنت أموالًا بقيمة 3 ملايين و770 ألف دولار، حصل أحد الأشخاص بمفرده منها على 520 ألف دولار، فيما خُصص مبلغ 685 ألف دولار رواتبَ وتعويضاتٍ مباشرة.

وأضاف أن الراتب السنوي لأحد العناصر يصل، وفق ما ذكره، إلى 120 ألف دولار، إلى جانب تكاليف أخرى تشمل السكن والتنقلات والمصروفات الشخصية، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس حجم الأموال التي قال إنها ارتبطت بعمليات التمويل محل الحديث.

عبد الرحيم علي الإخوان الارهاب

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