بعد شراء أرض مديرية أمن الجيزة.. هل يطوّر محمد رمضان المسجد الملاصق؟

وجه أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي رسالة إلى الفنان محمد رمضان، عقب ما تردد عن استحواذه على أرض مبنى مديرية أمن الجيزة القديم، تمهيدًا لإقامة مشروع استثماري عليها.

وأشار صاحب المنشور إلى وجود مسجد ملاصق لمبنى المديرية القديم، متسائلًا عما إذا كان المسجد يقع ضمن الأرض التي تم الاستحواذ عليها، مؤكدًا أنه لا يملك معلومات مؤكدة بشأن تبعيته للأرض.

وكتب في منشوره موجهًا حديثه إلى محمد رمضان: «مبروك للنجم محمد رمضان إنه اشترى أرض مديرية أمن الجيزة زي ما قال، وها يعملها مشروع استثماري كبير».

وأضاف: «وده المسجد الملاصق لمبنى المديرية القديم، وأظنه من أرضها والله أعلم».

واختتم صاحب المنشور رسالته بالإشارة إلى أهمية إعمار المساجد، مستشهدًا بالآية القرآنية: «إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ».