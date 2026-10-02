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طالب صيدلة يودع أسرته قبل مصرعه في حادث سير بالمنوفية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طالب صيدلة يودع أسرته قبل مصرعه في حادث سير بالمنوفية

الطالب
الطالب

شُيّعت اليوم جنازة الشاب محمود فتوح جادالله عيطه، الطالب بكلية الصيدلة بجامعة الدلتا، وسط حالة من الحزن والأسى سادت بين أهالي وأهالي شباب قرية كفر عليم، وذلك عقب وفاته إثر حادث سير أليم أثناء قيادته لدراجته النارية اسكوتر على طريق كفر عليم.

​وكان الفقيد قد عاد إلى منزله عقب انتهائه من يومه الدراسي بالجامعة، ليودع أسرته وأخاه الأصغر قبل خروجه لاستكمال بعض الأوراق الثبوتية، لتشهد اللحظات التالية وقوع الحادث المفجع الذي أودى بحياته فور وقوعه.

​وعلى الفور، هرع عشرات من شباب وأهالي القرية إلى المستشفى لمتابعة حالته الصحية فور سماعهم النبأ، إلا أن المنية كانت أقرب، ليرحل عن عمر ناهز زهرة شبابه مشهودًا له بحسن الخُلق وطيبة القلب وسعة المحبة بين أقرانه.

​وأُقيمت صلاة الجنازة على جثمان الفقيد بعد صلاة الجمعة من مسجد أبو عمر ربقرية كفر عليم، حيث وُوري الثرى بمقابر الأسرة وسط دعوات الجميع له بالرحمة والمغفرة. 

المنوفية محافظة المنوفية حادث بركة السبع اسكوتر

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