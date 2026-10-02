فستان لافت.. نسرين طافش تستعرض جمالها

نشرت الفنانة نسرين طافش، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة وجذابة تكشف جمالها.

إطلالة نسرين طافش

أطلت الفنانة نسرين طافش، مرتديه فستان قصير وأنيق ذا الوان مميزة يكشف عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد نسرين طافش، في المكياج على الألوان البنية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت نسرين طافش، أن تترك خصلات شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيبايه تتناسب مع إطلالتها المميزة.

وأكملت نسرين طافش، اطلالتها بإكسسوارات ناعمة وأنيقة تبرز جمال ظهورها .

ونعرض لكم صور الفنانة نسرين طافش