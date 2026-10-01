تطورات جديدة بشأن محمد صلاح بعد غيابه عن معسكر منتخب مصر

تتواصل التطورات بشأن موقف محمد صلاح، نجم طرابزون سبور ومنتخب مصر، بعد تأكد غيابه عن مباراة الفراعنة أمام جنوب أفريقيا وديًا، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وكان محمد صلاح قد أجرى مشاورات مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، قبل اتخاذ قرار بإراحته وعدم مشاركته في مواجهة جنوب السودان ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا.

محمد صلاح ينهي مهمته مع منتخب مصر

وأكد الصحفي التركي فوركان يلماز، نقلًا عن تقارير في الصحافة المصرية، أن مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي الحالية “انتهت”؛ في ظل قرار الجهاز الفني بإراحته.

وجاء القرار في إطار حرص الجهاز الفني على حماية اللاعب بدنيًا، خاصة مع ضغط جدول المباريات خلال الفترة الأخيرة.

وكان منتخب مصر قد فضل عدم الدفع بمحمد صلاح أمام جنوب السودان، بسبب إقامة المباراة على أرضية من العشب الصناعي، قبل أن يتم استبعاده أيضًا من مواجهة جنوب أفريقيا الودية.

محمد صلاح يعود إلى تركيا

وعقب انتهاء التزاماته مع منتخب مصر؛ توجه محمد صلاح إلى تركيا، بعدما قضى فترة قصيرة في إنجلترا، استعدادًا للعودة إلى تدريبات طرابزون سبور.

ومن المنتظر أن ينتظم اللاعب صاحب الـ 34 عامًا في تدريبات فريقه تحت قيادة المدير الفني توماس ريس، استعدادًا لاستئناف منافسات الدوري التركي.

ويستعد طرابزون سبور لمواجهة سامسون سبور خارج ملعبه، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، في إطار منافسات الدوري التركي.