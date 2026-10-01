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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لوك جريء.. هاندا أرتشيل تتألق بإطلالة ساحرة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ظهرت النجمة التركية هاندا أرتشيل بإطلالة أنيقة تجمع بين البساطة والفخامة، في صور لاقت اهتمامًا من محبيها ومتابعي أخبار الموضة والنجوم الأتراك.

تفاصيل إطلالة هاندا أرتشيل

وتظهر في الصور بإطلالة تعتمد على توب أبيض بقصة مفتوحة من الأمام مع تنورة سوداء طويلة من خامة لامعة، ما منح الإطلالة طابعًا مسائيًا راقيًا.

كما نسقت مع اللوك مجوهرات لافتة، أبرزها عقد مرصع وأساور متناسقة، إلى جانب تسريحة شعر طويلة منسدلة ومكياج يركز على تحديد العينين وإبراز ملامح الوجه.

هاندا أرتشيل.. إطلالة تجمع الأبيض والأسود

اعتمدت هاندا أرتشيل في إطلالتها على التباين بين اللونين الأبيض والأسود، وهو اختيار يمنح المظهر طابعًا كلاسيكيًا مع لمسة عصرية، كما جاءت التنورة بقصة طويلة وانسيابية، بينما أضاف الجزء الأبيض من الزي لمسة أكثر نعومة.

هاندا أرتشيل

وفي الصور القريبة، تظهر تفاصيل المجوهرات بشكل أوضح، إذ نسقت النجمة التركية عقدًا وأساور لامعة مع الإطلالة، فيما اختارت مكياجًا بدرجات طبيعية مع آيلاينر واضح وأحمر شفاه هادئ.

هاندا أرتشيل

من هي هاندا أرتشيل؟

هاندا أرتشيل ممثلة وعارضة أزياء تركية، ولدت في 24 نوفمبر 1993 بمدينة بانديرما في تركيا، ودرست الفنون التركية التقليدية في جامعة معمار سنان للفنون الجميلة، كما شاركت في مسابقة جمال أقيمت في أذربيجان عام 2012 وحصلت على المركز الثاني.

بدأت مسيرتها الفنية في التلفزيون خلال عام 2013، قبل أن تحقق انتشارًا واسعًا من خلال عدد من الأعمال، من بينها «بنات الشمس» و«الحب لا يفهم من الكلام»، ثم لعبت دور إيدا يلديز في مسلسل «أنت اطرق بابي» خلال عامي 2020 و2021، وهو من أبرز الأعمال المرتبطة باسمها.

كما ظهرت لاحقًا في مسلسل «شخص آخر» بشخصية ليلى غديز، ضمن أعمالها التلفزيونية الحديثة.

هاندا أرتشيل والموضة

إلى جانب التمثيل، أصبحت هاندا أرتشيل من الأسماء الحاضرة بقوة في عالم الموضة والمجلات، وظهرت خلال 2026 في تغطيات مرتبطة بالأزياء والجمال، من بينها ظهورها على غلاف مجلة تىكية، والذي ركز على أسلوبها وحضورها في عالم الموضة.

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