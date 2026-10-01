طوله 15 مترا.. حريق يلتهم مجسم ميدان الساعة بمدخل بورسعيد

شب حريق في مجسم ميدان الساعة بمحافظة بورسعيد، الكائن على مدخل الحي الإماراتي من طريق 30 يونيو، وتصاعدت ألسنة اللهب بشكل كثيف.



تلقت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد بلاغًا بالحريق، وترأس اللواء عبد الله سعادة، مدير إدارة الحماية المدنية، فريقًا من الضباط والجنود، وتمكنوا من الوصول إلى موقع الحريق خلال دقائق معدودة.



طوله 15 مترًا.. السيطرة على حريق مجسم ميدان الساعة بمدخل بورسعيد

وتبين أن الحريق اندلع في مجسم الساعة، الذي يبلغ طوله 15 مترًا، وتمكن فريق الحماية المدنية، باستخدام 3 سيارات، من السيطرة على الحريق، كما انتهت أعمال التبريد، التي تضمن عدم اشتعال النيران مرة أخرى أو تصاعد أدخنة قد تؤثر على سلامة المواطنين.

ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، حيث تعاملت قوات الحماية المدنية مع النيران بشكل سريع، وجرى التأكد من عدم وجود أي أشخاص داخل نطاق الحريق.

واتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات اللازمة، حيث جرى تأمين موقع الحريق، واستكمال أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد النيران، مع إجراء المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وتحديد حجم التلفيات.