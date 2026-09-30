محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع عبد الرحمن شكري بحي الضواحي.. والانتهاء من 50% من الأعمال.. صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، في جولته الميدانية اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع عبد الرحمن شكري بحي الضواحي، وذلك في إطار متابعة مستجدات أعمال التطوير الجارية بمختلف مناطق المحافظة، والارتقاء بمستوى البنية التحتية وتحسين المظهر الحضاري للطرق والشوارع

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و الأستاذ محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، والمهندسة إحسان برمة، مدير مديرية الطرق والنقل، حيث تابع المحافظ ميدانيًا مستجدات الأعمال ونسب التنفيذ، ووجه بمواصلة العمل وفق البرامج الزمنية المحددة

بدء أعمال الأسفلت بشارع عبد الرحمن شكري الأسبوع المقبل .. والمحافظ يوجه بالالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للتطوير

وتابع اللواء إبراهيم أبو ليمون أعمال تطوير شارع عبد الرحمن شكري بطول 1200 متر، حيث بلغت نسبة التنفيذ 50%، وتشمل الأعمال الرصف والتخطيط ورفع كفاءة وإعادة تأهيل الجزيرة الوسطى، وإقامة أعمدة ديكورية، ورفع كفاءة الإضاءة، وتنفيذ بالوعات لتصريف مياه الأمطار، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر الحضاري للشارع

ووجه المحافظ بسرعة استكمال الأعمال، مؤكدًا أن أعمال الأسفلت بالشارع ستبدأ الأسبوع المقبل، مع ضرورة الالتزام بالموعد الزمني المحدد للانتهاء من أعمال التطوير، ومراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ

كما تابع محافظ بورسعيد بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة مساكن مبارك بحي الضواحي، والتي تستهدف الارتقاء بالمنطقة وتحسين البيئة السكنية للمواطنين، من خلال تنفيذ أعمال متكاملة تشمل رفع كفاءة الطرق والأرصفة، وتطوير البنية التحتية، وإنشاء مسطحات خضراء، بما يعزز المظهر الحضاري للمنطقة

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون باستغلال المساحات الفضاء داخل منطقة مساكن مبارك في إقامة جراجات للسيارات، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للمساحات المتاحة، وتنظيم حركة السيارات، والحد من الانتظار العشوائي بالمنطقة

وأكد المحافظ ضرورة تكثيف معدلات التنفيذ والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، مع استمرار المتابعة الميدانية لمختلف مراحل التطوير، بما يضمن خروج الأعمال بالمستوى الحضاري اللائق وتحقيق نقلة ملموسة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين