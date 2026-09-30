مايان السيد تثير الجدل فى أسبوع الموضة بباريس

شاركت الفنانة الشابة مايان السيد ، جمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع الصور و الفيديوهات إنستجرام صورا جديدة لها.

تفاصيل إطلالة مايان فى اسبوع الموضة بباريس..

وتألقت مايان في أحدث ظهور لها بإطلالة أنيقة لافتة، جمعت بين البساطة والرقي، ما جعلها محط أنظار جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي فى اسبوع الموضة بباريس.



وارتدت مايان السيد فستانًا أسود طويلًا جاء بتصميم كلاسيكي عصري، تميز بفرير فرو اسود أضفت لمسة من التميز الأنيق، إلى جانب فتحة جانبية ناعمة أبرزت أنوثتها بطريقة راقية دون مبالغة.



واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة بأسلوب بسيط أبرز ملامح وجهها، فيما اختارت مكياجًا هادئًا ارتكز على إبراز جمال عينيها مع ألوان طبيعية للشفاه، ليعكس إطلالة متكاملة تتسم بالنعومة والجاذبية.