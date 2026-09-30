لوك كاجوال.. روجينا تستعرض رشاقتها

نشرت الفنانة روجينا، صورا جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

إطلالة روجينا

وظهرت روجينا، مرتديه بنطال جينز كاجوال باللون الازرق الفاتح ونسقت معه بلوزة ناعمة باللون الابيض لتكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد روجينا، في المكياج على الألوان البنية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت روجينا، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة روجينا