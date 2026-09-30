قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلمانية الشعب الجمهوري بالنواب توافق من حيث المبدأ على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام
نصرة الحق.. شيخ الأزهر لسفير سلوفاكيا: نشكر دولتكم لموقفكم المنصف تجاه القضية الفلسطينية
أون لاين.. إحراج الطالبات غير المسددين للمصروفات بمدرسة ناهيا الحديثة بنات بالجيزة
سفير مالطا لشيخ الأزهر: جهود فضيلتكم في تعزيز الحوار بين الأديان محل احترام وتقدير عالمي
محافظ بورسعيد: تعزيز العمل المؤسسي ومواجهة التحديات الراهنة
أسعار الوحداتن وآليات التحويل.. بالفيديو الإجابة عن استفسارات المواطنين حول مشروع "بيت الوطن"
الصين تتهم تايوان بـ "تدنيس ذكرى الشهداء" بسبب انتقاداتها المتعلقة بتاريخ الحرب العالمية الثانية
السفير الألماني عن مستقبل العلاقات مع مصر: استثمارات جديدة وتعاون في التعليم والنقل
وكيل دفاع النواب: الإجراءات الجنائية يحتاج قدرًا من التقنيات الحديثة للمحاكم والنيابات
مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل قرارًا لإلزام إدارة ترامب بتقرير عن عنف الضفة الغربية
«شكرا للنشامى».. إشادة واسعة في مصر والأردن بنجاح إنقاذ وإعادة ساق شاب مصري
تتويج إقليمي جديد.. البورصة المصرية تحصد جائزتين في اتحاد أسواق المال العربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لوك كاجوال.. روجينا تستعرض رشاقتها

روجينا
روجينا
نهى هجرس

نشرت الفنانة روجينا، صورا جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

إطلالة روجينا

وظهرت روجينا، مرتديه بنطال جينز كاجوال باللون الازرق الفاتح ونسقت معه بلوزة ناعمة باللون الابيض لتكشف عن جمالها ورشاقتها.

 ومن الناحية الجمالية تعتمد روجينا، في المكياج على الألوان البنية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت روجينا، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة روجينا 

روجينا صور روجينا اخبار روجينا اطلالات روجينا اعمال روجينا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

ارشيفي

شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

تصور رقمي لشكل أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام

نفس الوجه والشبه .. العلماء يكشفون ملامح أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام | شاهد

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

مشغولات ذهبية

صعود أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الدواجن

صعود قوي في أسعار الدواجن بالأسواق .. وهذا ثمن الفراخ البيضاء

صورة أرشيفية

تقارير: اشتباه باختطاف طائرة تقل أكثر من 100 إسرائيلي

ترشيحاتنا

مواصفات هاتف Honor Magic9

وحش الطاقة الجديد.. Honor Magic 9 يغزو الأسواق ببطارية 8000 مللي أمبير

هاتف Xiaomi 18

ببطارية ضخمة وتصميم نحيف.. شاومي تغزو الأسواق بأحدث هواتفها

أوبو

«أوبو» تطلق هاتف Oppo K14 Plus ببطارية 8000mAh وشاشة ألعاب فائقة السرعة

بالصور

لوك كاجوال.. روجينا تستعرض رشاقتها

روجينا
روجينا
روجينا

إطلالة كاجوال.. جوري بكر تخطف الأنظار بظهورها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الحرب الهجينة بين روسيا وأوروبا.. صراع بلا جبهات وتهديدات تتجاوز حدود الميدان

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بإطلالة لافتة وفستان قصير .. سارة سلامة تُثير الجدل بصورها الأخيرة عبر إنستجرام | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

المزيد