مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل قرارًا لإلزام إدارة ترامب بتقرير عن عنف الضفة الغربية

عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي محاولة لإلزام إدارة الرئيس دونالد ترامب بتقديم تقرير إلى الكونجرس حول تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك مقتل مواطنين أمريكيين.

كان التصويت الإجرائي أحدث دليل على وجود خلاف بين الديمقراطيين الأمريكيين وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن معاملة إسرائيل للفلسطينيين واستمرار الدعم القوي من الجمهوريين لائتلافه.

صوّت مجلس الشيوخ بأغلبية 47 صوتًا مقابل 51 ضد القرار.

وجاء التصويت في معظمه على أساس حزبي، حيث صوّت جميع الجمهوريين ضد القرار باستثناء راند بول من كنتاكي، بينما صوّت جميع الديمقراطيين لصالحه باستثناء جون فيترمان من بنسلفانيا.

كان من شأن القرار أن يلزم وزارة الخارجية بتقديم تقرير إلى الكونجرس بشأن قتل المواطنين الأمريكيين على يد المستوطنين الإسرائيليين أو قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية وتقييم وضع حقوق الإنسان.

تصاعدت أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون اليهود ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية بشكل حاد هذا العام.

على الرغم من أن القرار لم يكن ليقطع المساعدات عن إسرائيل، وهي أكبر متلقٍ تراكمي للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن فشل الإدارة في تقديم التقرير كان من الممكن أن يؤدي إلى فرض قيود على المساعدات.

جادل السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين من ولاية ماريلاند، الراعي الرئيسي للمشروع، بأنه "قد حان الوقت" لدراسة حقوق الإنسان في الضفة الغربية، بما في ذلك مقتل تسعة أمريكيين منذ عام 2022.

وقال في بيان، في إشارة إلى إسرائيل: "إن مسؤوليتنا هي ضمان أن يتصرف متلقو أموال دافعي الضرائب الأمريكيين بما يتماشى مع قوانيننا وقيمنا".