سفير الصومال: ننسق مع القاهرة لتأمين عودة البحارة المصريين

أعلن علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أنه أجرى اتصالًا بالبحارة المصريين الثمانية الذين كانوا محتجزين في الصومال، للاطمئنان عليهم، مؤكدًا أنهم جميعًا بخير وفي أمان.

وأوضح السفير الصومالي أنه في ضوء الاتصالات المستمرة رفيعة المستوى بين مصر والصومال، تم الإفراج عن البحارة المصريين الثمانية الذين كانوا مختطفين على متن السفينة M/T Eureka قبالة سواحل إقليم بونتلاند في الصومال منذ 2 مايو الماضي.

عودة البحارة المصريين

وأكد السفير علي عبدي أواري استمرار التنسيق بين الجهات المصرية والصومالية المعنية، والعمل بشكل مشترك لاستكمال الترتيبات اللازمة لتأمين عودة البحارة المصريين إلى أرض الوطن، مشيرًا إلى أن الجهود المشتركة تتابع جميع الإجراءات المتعلقة بعودتهم، بالتنسيق مع السفارة المصرية في مقديشيو والسفير محمد صلاح، سفير جمهورية مصر العربية لدى الصومال.

وأشار إلى أن الجانب الصومالي يحرص على مواصلة التعاون والتنسيق مع السلطات المصرية حتى استكمال عودة البحارة المصريين إلى القاهرة سالمين، معربًا عن تقديره للجهود المصرية والصومالية التي أسهمت في تأمين سلامتهم والإفراج عنهم.