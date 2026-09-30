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رئيس تشريعية النواب يكشف سبب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية وموقف الحبس الاحتياطي
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برلمان

رئيس تشريعية النواب يكشف سبب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية وموقف الحبس الاحتياطي

اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب
اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب
فريدة محمد

أكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى الأول من أكتوبر 2027، المقدم من أكثر من عشر أعضاء مجلس النواب يرجع إلى عدم اكتمال البنية الأساسية اللازمة لتطبيق عدد من أحكامه، مشددا على أن مد موعد العمل بالقانون لا يضير بمصالح المتهمين فيما يتعلق بالمزايا والأحكام الموضوعية الأصلح لهم.

وأوضح محجوب، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم أن تأجيل التطبيق الكامل للقانون لا يعني بالضرورة إرجاء استفادة المتهمين من كل الأحكام المستحدثة، لافتا إلى أن النص الإجرائي الذي يتضمن في طياته حكما موضوعيا أصلح للمتهم يمكن إعماله بمجرد صدور القانون، دون انتظار الموعد المحدد لبدء العمل به.

واستشهد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بما انتهت إليه محكمة النقض في تطبيق المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المتعلقة بالتصالح في عدد من جرائم القتل، وما يترتب عليه من تخفيف العقوبة وفقا للضوابط التي حددها القانون، رغم عدم بدء العمل بالقانون بصورة كامله.

وكانت محكمة النقض قد اعتبرت القانون الجديد، في هذا الجانب، قانونا أصلح للمتهم، وأعملت المادة 22 قبل موعد سريانه، استنادًا إلى قاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم بمجرد صدوره، إذا توافرت شروط إعماله.

وأشار محجوب كذلك إلى تطبيق بعض الأحكام الجديدة المرتبطة بالحبس الاحتياطي، مؤكدا أن العبرة بطبيعة الحكم الذي يتضمنه النص، وأن كل نص إجرائي ينطوي في مضمونه على حكم موضوعي أصلح للمتهم يتم إعماله بمجرد صدور القانون، وليس انتظارا لتاريخ بدء العمل بأحكامه.

وكانت قد وافقت اللجنة التشريعية  بمجلس النوب خلال اجتماعها اليوم الاربعاء بحضور وزير الشئون النيابية هاني حنا ، نهائيا علي مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري و 60 عضوا  بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية لتأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى الأول من أكتوبر 2027.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار محمد عيد محجوب الأحكام المستحدثة

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