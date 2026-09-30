السفير الألماني: التبادل التجاري مع مصر تجاوز 6 مليارات دولار خلال عام 2025

أكد يورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، أن الشركات الألمانية تبدي اهتمامًا متزايدًا بفرص الاستثمار في مصر.

وأضاف خلال حواره على قناة «إكسترا نيوز»، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا تجاوز 6 مليارات دولار خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن شركات ألمانية تسأل عن فرص الاستثمار في مصر.

وأوضح أن وضوح الأطر التنظيمية واستقرارها عنصران أساسيان لجذب الاستثمارات، مؤكدًا أن الشركات تحتاج إلى بيئة استثمارية واضحة وموثوقة للتخطيط على المدى الطويل.

وأوضح قطاع السيارات والتحول الرقمي من مجالات التعاون المهمة مع مصر، وأن مشروع القطار الكهربائي السريع قادر على إحداث تحول كبير في النقل بمصر.



وأشار إلى أن أكثر من ألفي كيلومتر من خطوط السكك الحديدية ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع، وأن مصر وألمانيا لديهما مصلحة مشتركة في ضمان حرية الملاحة.