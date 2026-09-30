أكلة شعبية رخيصة الثمن.. السفير الألماني يكشف ماذا سيأخذ معه عند مغادرة مصر

تحدث يورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، عن الأشياء التي سيفتقدها عندما يغادر مصر، وما هي الأشياء التي سيحرص على الحصول عليها لحظة المغادرة إلى بلاده.

وقال السفير الألماني، خلال لقاء على قناة إكسترا نيوز، إنه سيفتقد الشمس المصرية، موضحًا أن فارق درجات الحرارة بين مصر وبرلين يصل إلى 20 و25 درجة، وأنه يحب التواجد تحت أشعة الشمس.

وأوضح أن للشمس أشياء إيجابية، وأنه يحب الجلوس في الشمس، مؤكدًا أن الشمس لها تأثير على المزاج والصحة، وأنه لا يفكر في الرحيل عن مصر.

وكشف أنه سيفتقد كرم الضيافة وطيبة الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الشعب المصري تعامل معه هو وزوجته بكل حب ولطف.

الملوخية

وتحدث عن الأشياء التي سيحصل عليها من مصر لحظة العودة في المستقبل، وقال إنه سيحصل على الهدايا، وأنه سيراجع اللوائح في ألمانيا بشأن الحصول على الملوخية من مصر والدخول بها إلى بلاده.