حقيقة اختطاف طائرة فلاي دبي المتجهه الى تل أبيب

أكد المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الواقعة الخاصة بالطائرة المتجهة من دبي إلى تل أبيب ليست عملية خطف.

كانت وسائل اعلام عبرية، أشارت منذ قليل إلى وقوع حادث أمني محتمل على متن طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" كانت في طريقها من دبي إلى تل أبيب صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات موقع "Flightradar24" أن الطائرة غيّرت مسارها أثناء تحليقها فوق الأردن، وتتجه حاليًا فوق المجال الجوي السعودي.

فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الطائرة فعّلت رمز طوارئ مرتبطًا بحالات اختطاف محتملة، كما أرسلت إشارة استغاثة.

وبحسب موقع "واللا"، فقد أُلغي رمز الطوارئ لاحقًا، قبل أن تعكس الطائرة مسارها وتعود باتجاه دبي.

وفي أعقاب الحادث، رفعت القوات الجوية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مستوى التأهب حيث أقلعت مقاتلات تحسبًا لاحتمال وقوع حالة طارئة، وفق ما أورده "واللا".

كما عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعًا أمنيًا مع مسؤولين في قطاع الدفاع، بحسب ما نقلته "جيروزاليم بوست