مستشار رئيس الوزراء العراقي: مستمرون في التعاون الاستخباراتي مع التحالف بعد انسحاب قواته

أكد المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي، قاسم الأعرجي، استمرار التعاون الأمني والاستخباراتي مع التحالف الدولي، بما يشمل تبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات، رغم انتهاء مهمة التحالف وانسحاب قواته من العراق.

وقال الأعرجي، في بيان اليوم، الأربعاء، إن العراق يصل إلى محطة مهمة بإنهاء مهمة التحالف الدولي ووجود قواته، والانتقال إلى إقامة علاقات ثنائية مع الدول المشاركة فيه، بما يعزز السيادة العراقية ويخدم المصالح الوطنية وتطلعات الشعب العراقي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العراقية «واع».

وشدد المستشار الأمني على أن انتهاء مهمة التحالف لا يعني نهاية الشراكة، وإنما يمثل انتقالًا إلى مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية الراسخة، مؤكدًا استمرار التنسيق الأمني والاستخباراتي وتبادل المعلومات والخبرات مع الدول المعنية.

وكانت القوات الأمريكية قد عادت إلى العراق عام 2014، بعد انسحابها في نهاية عام 2011، للمشاركة في التحالف الدولي الذي تشكل لمحاربة تنظيم «داعش»، وتقديم الدعم للقوات العراقية خلال العمليات العسكرية التي انتهت باستعادة المناطق التي سيطر عليها التنظيم عام 2017.

وعقب هزيمة التنظيم، تصاعدت المطالبات داخل العراق بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي، لا سيما من جانب فصائل مسلحة موالية لإيران، دفعت باتجاه انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن انسحاب القوات الأمريكية يمثل خطوة من شأنها دعم جهود حصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية، بما يرسخ سيادة العراق واستقلال قراره الأمني.

ويأتي انتهاء الوجود العسكري للتحالف في العراق في إطار إعادة تنظيم العلاقات الأمنية بين بغداد وواشنطن، والانتقال من الوجود العسكري المباشر إلى التعاون الثنائي، مع استمرار التحديات المرتبطة بمكافحة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار الأمني في البلاد.