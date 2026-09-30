التضامن: تنفيذ المرحلة الأولى من الزيارات الميدانية لـ115 مكتب تسجيل وتوجيه بـ12 محافظة

وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خليل محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، بمتابعة وتقييم أداء مكاتب التسجيل والتوجيه على مستوى الجمهورية، والوقوف ميدانيًا على آليات العمل والتحديات التي تواجه تقديم الخدمات، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير منظومة التسجيل والتوجيه والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي هذا الإطار، انتهت الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه من تنفيذ المرحلة الأولى من الزيارات الميدانية لمكاتب التسجيل والتوجيه، والتي شملت 115 مكتبًا بـ12 محافظة، بهدف المتابعة المباشرة لسير العمل بالمكاتب، والوقوف على الاحتياجات الفعلية، ورصد التحديات والمعوقات التي قد تؤثر على كفاءة تقديم الخدمة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها.

وشملت المرحلة الأولى محافظات القليوبية، والدقهلية، والشرقية، والقاهرة، والوادي الجديد، والأقصر، وأسوان، وأسيوط، والمنيا، وبورسعيد، والبحيرة، والمنوفية، حيث تم تنفيذ الزيارات الميدانية لعدد 115 مكتب تسجيل وتوجيه، والالتقاء بفرق العمل، والوقوف على سير الإجراءات وآليات تقديم الخدمات للمواطنين.

وتضمنت الزيارات متابعة منظومة العمل داخل مكاتب التسجيل والتوجيه، وآليات استقبال المواطنين، وتسجيل ودراسة الطلبات، وإجراء التقييم الوظيفي، ومراجعة البيانات والإجراءات على المنظومة الإلكترونية، إلى جانب متابعة آليات التعامل مع التظلمات، والتأكد من الالتزام بالقواعد والإجراءات المنظمة للعمل، بما يسهم في تقديم الخدمة للمواطنين بصورة أكثر كفاءة ودقة.

كما استهدفت الزيارات الوقوف على معدلات العمل وأحجام الطلبات بالمكاتب، ومدى تناسبها مع الموارد البشرية المتاحة، واحتياجات المكاتب من العاملين والتجهيزات والبنية التكنولوجية، فضلًا عن رصد أية معوقات تؤثر على انتظام العمل أو سرعة إنجاز طلبات المواطنين.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة أن الزيارات الميدانية تأتي باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لخطة تطوير منظومة التسجيل والتوجيه، لما توفره من آلية مباشرة لتقييم الأداء الفعلي للمكاتب، والتعرف على التحديات التي تواجه فرق العمل، وتحديد الاحتياجات الفعلية لكل مكتب وفقًا لحجم العمل وطبيعة الحالات المترددة عليه.

وقد أسفرت الزيارات عن رصد وحصر عدد من الملاحظات والاحتياجات والتحديات الخاصة بمكاتب التسجيل والتوجيه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يسهم في تحسين بيئة العمل، ودعم فرق العمل، ورفع كفاءة الأداء، وتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المقررة لهم.

وتأتي هذه الزيارات في إطار توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو تعزيز المتابعة الميدانية وربط خطط تطوير الخدمات بالاحتياجات الفعلية على أرض الواقع، بما يضمن استمرارية تحسين منظومة التسجيل والتوجيه ورفع كفاءة الأداء داخل المكاتب.

ومن المقرر استكمال الزيارات الميدانية خلال المراحل التالية لتشمل باقي مكاتب التسجيل والتوجيه بالمحافظات، بما يعزز من منظومة المتابعة والتقييم المستمر، ويسهم في تطوير إجراءات العمل وتوحيد آليات تقديم الخدمة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي استمرار جهودها لتطوير منظومة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تعزيز كفاءة مكاتب التسجيل والتوجيه، والاستثمار في العنصر البشري، وتطوير آليات العمل والمتابعة، والاستجابة للاحتياجات الفعلية للمواطنين، بما يدعم جهود الدولة في إتاحة خدمات أكثر كفاءة وجودة للأشخاص ذوي الإعاقة.