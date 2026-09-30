وصول أجهزة تابلت أولى ثانوي للمدارس وبدء إجراءات تفعيلها قبل تسليمها للطلاب|صور

حصل موقع صدى البلد على صور ترصد بدء وصول أجهزة تابلت أولى ثانوي إلى عدد من المدارس الثانوية ببعض المحافظات .

ويقوم حالياً اخصائيو الـ IT في هذه المدارس ، بتفعيل أجهزة تابلت أولى ثانوي استعدادا لتسليمها رسمياً للطلاب .

وكان قد أكد مايكل فوزي الاقصري إخصائي التطوير التكنولوجي بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية بالأقصر ، ومؤسس جروب منظومة التابلت الإلكترونية على فيس بوك، أنه تم البدء في تسليم أجهزة تابلت أولى ثانوي للمديريات التعليمية ، استعدادا لتسليمه للإدارات التعليمية ، ثم تسليمه للمدارس الثانوية لعمل التجهيزات قبل تسليمه للطلاب

وأشار مايكل فوزي في بيان له ، إلى أنه حتى الآن تم تسليم أجهزة التابلت لمديريات التربية والتعليم بمحافظات كفر الشيخ وبورسعيد والغربية والبحر الأحمر ، مشددا على أنه سيتم التسليم في باقي المحافظات تباعا .

و أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة بضرورة مراجعة كفاءة البنية التحتية التكنولوجية بجميع المدارس الثانوية قبل بدء العام الدراسي الحالي 2026 / 2027

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه في جميع المدارس الثانوية لابد من التأكد من جاهزية شبكات الاتصال الداخلية والخارجية وتجهيزات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكفاءة الربط بالشبكات التعليمية والخوادم المركزية، وسرعة التعامل مع أية أعطال أو معوقات فنية، قد تؤثر على انتظام العملية لتعليمية، أو كفاءة الخدمات الرقمية المقدمة للطلاب والمعلمين.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مصر توفر أجهزة لوحية “تابلت” مجانًا لنحو 700 ألف طالب بالمرحلة الثانوية سنويًا، ويجري حاليًا التوسع في توفيرها لطلاب التعليم الفني والتقني، بما يرفع إجمالي عدد الأجهزة التي توفرها الحكومة إلى أكثر من 1.2 مليون جهاز.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تعمل على جعل المهارات الرقمية المستقبلية جزءًا من العملية التعليمية نفسها، مشيرًا إلى أن نحو 700 ألف طالب بالصف الأول الثانوي درسوا خلال العام الماضي لغة "جافا سكريبت" عبر منصة رقمية دولية، وأنه سيتم التوسع في تدريس البرمجة ليشمل نحو 800 ألف طالب، بما في ذلك لغتا "جافا سكريبت وبايثون" مع مد هذا التوسع إلى التعليم الفني والتقني.