قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستشار رئيس الوزراء العراقي: مستمرون في التعاون الاستخباراتي مع التحالف بعد انسحاب قواته
«لاعب مميز وأحبه».. السفير الألماني يكشف رأيه في النجم عمر مرموش
المستوى السياسي الإسرائيلي يوافق على خطط إعادة إعمار حي رفح الخضراء
أكلة شعبية رخيصة الثمن.. السفير الألماني يكشف ماذا سيأخذ معه عند مغادرة مصر
قبيل مناقشة تأجيل تطبيقه.. إجراءات تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بـ الإجراءات الجنائية
حقيقة اختطاف طائرة فلاي دبي المتجهه الى تل أبيب
تقارير: اشتباه باختطاف طائرة تقل أكثر من 100 إسرائيلي
حادث أمني على متن طائرة تابعة لـ"فلاي دبي" أثناء توجهها إلى تل أبيب
هل تشهد البلاد ارتفاعات في درجات الحرارة؟.. الأرصاد توضح
القوات الأمريكية تنهي وجودها في العراق بعد 23 عامًا.. مخاوف من فراغ أمني
الصحة تحسم الجدل وتكشف حقيقة وجود نقص بالتطعيمات
صدمة لـ عموتة.. أزمة جديدة تضرب الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"الصحة العالمية" تحذر من التحديات التي تعيق تقديم الرعاية لمرضى "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية

"الصحة العالمية" تحذر من التحديات التي تعيق تقديم الرعاية لمرضى "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية
"الصحة العالمية" تحذر من التحديات التي تعيق تقديم الرعاية لمرضى "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية
أ ش أ

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن العاملين في مجال الصحة الذين يكافحون فيروس "إيبولا" المتفشي جمهورية الكونغو الديمقراطية يواجهون صعوبات في التغلب على تحديات حرجة تعيق تقديم الرعاية للمرضى.

وقالت المسؤولة ببرنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، جانيت دياز، في تصريحات صحفية، "بينما بدأنا نلحظ انخفاضا في معدلات انتقال العدوى في بعض المناطق، إلا أن عدد الحالات لا يزال مرتفعا في ظل هذا التفشي"، وذلك مع تسجيل 8067 حالة مؤكدة و3901 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، إذ يبلغ معدل الوفيات أكثر من 48 بالمائة في 63 منطقة صحية متضررة موزعة على سبع مقاطعات من أصل 26 مقاطعة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأضافت أن "الحصول المبكر على الرعاية في حالات الإصابة بإيبولا يمكن أن يعزز فرص النجاة بشكل كبير، ومع ذلك لا يزال الكثير من المرضى يموتون في منازلهم أو داخل مجتمعاتهم خلال هذا التفشي، وذلك لعجزهم عن الوصول إلى المرافق الصحية في الوقت المناسب".

وأشارت إلى أن "التأخر في طلب الرعاية، إلى جانب التحديات المتعلقة بالوصول إلى الخدمات والإحالة الطبية، تواصل تعقيد جهود الاستجابة"، موضحة أن منظمة الصحة العالمية وشركاءها ركزوا جهودهم على تحسين القدرة على التعرف المبكر على المرض، وتطوير أنظمة الإحالة السريعة، وتوفير الرعاية الداعمة المبكرة.

وذكرت دياز أنه في إطار جهود الاستجابة، جرى توسيع القدرة الاستيعابية لعلاج إيبولا لتصل إلى أكثر من 1600 سرير موزعة على 50 مركزا للعلاج في المقاطعات السبع المتضررة، مع وجود خطط لمزيد من التوسع لتصل الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 2000 سرير.

كما قامت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها بتدريب ما يقرب من 400 عامل في مجال الصحة، لتوفير قوى عاملة ماهرة لتقديم رعاية آمنة وعالية الجودة على مدار الساعة.

وفي حين لا يوجد حاليا لقاح معتمد ضد فيروس إيبولا فإن تجارب اللقاحات لا تزال جارية، وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي، عن تخصيص 20 ألف جرعة من لقاح "إرفيبو"، الذي أثبت فعاليته سابقا ضد سلالة أخرى من فيروس إيبولا، لبرنامج تطعيم بحثي في ​​مقاطعة إيتوري.

منظمة الصحة العالمية مجال الصحة فيروس إيبولا المتفشي جمهورية الكونغو الديمقراطية تقديم الرعاية للمرضى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

تصور رقمي لشكل أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام

نفس الوجه والشبه .. العلماء يكشفون ملامح أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام | شاهد

مشغولات ذهبية

صعود أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الدواجن

صعود قوي في أسعار الدواجن بالأسواق .. وهذا ثمن الفراخ البيضاء

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

جنيهات ذهب

عاد لمستوى الـ 49 ألفًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر

عمان

عمان يتأهل لنصف بطولة كأس الخليج العربي عقب الفوز على الكويت

ترشيحاتنا

الخناق الحنجري

بعد انتشاره.. كل ما تريد معرفته عن الخناق الحنجري

ضيق التنفس

علامات غير متوقعة تكشف الإصابة بالأنيميا

حمى الضنك

فرض حالة الطوارئ.. ماهى أعراض حمى الصنك

بالصور

الحرب الهجينة بين روسيا وأوروبا.. صراع بلا جبهات وتهديدات تتجاوز حدود الميدان

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بإطلالة لافتة وفستان قصير .. سارة سلامة تُثير الجدل بصورها الأخيرة عبر إنستجرام | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

علاقة خطيرة بين دهون البطن وأمراض القلب .. دراسة تحذّر

محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب

مكمل غذائي شائع يساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل والظهر.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم
دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم
دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا نخاف من الشخص الذي نشعر معه بالأمان؟

المزيد