"الصحة العالمية" تحذر من التحديات التي تعيق تقديم الرعاية لمرضى "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن العاملين في مجال الصحة الذين يكافحون فيروس "إيبولا" المتفشي جمهورية الكونغو الديمقراطية يواجهون صعوبات في التغلب على تحديات حرجة تعيق تقديم الرعاية للمرضى.

وقالت المسؤولة ببرنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، جانيت دياز، في تصريحات صحفية، "بينما بدأنا نلحظ انخفاضا في معدلات انتقال العدوى في بعض المناطق، إلا أن عدد الحالات لا يزال مرتفعا في ظل هذا التفشي"، وذلك مع تسجيل 8067 حالة مؤكدة و3901 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، إذ يبلغ معدل الوفيات أكثر من 48 بالمائة في 63 منطقة صحية متضررة موزعة على سبع مقاطعات من أصل 26 مقاطعة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأضافت أن "الحصول المبكر على الرعاية في حالات الإصابة بإيبولا يمكن أن يعزز فرص النجاة بشكل كبير، ومع ذلك لا يزال الكثير من المرضى يموتون في منازلهم أو داخل مجتمعاتهم خلال هذا التفشي، وذلك لعجزهم عن الوصول إلى المرافق الصحية في الوقت المناسب".

وأشارت إلى أن "التأخر في طلب الرعاية، إلى جانب التحديات المتعلقة بالوصول إلى الخدمات والإحالة الطبية، تواصل تعقيد جهود الاستجابة"، موضحة أن منظمة الصحة العالمية وشركاءها ركزوا جهودهم على تحسين القدرة على التعرف المبكر على المرض، وتطوير أنظمة الإحالة السريعة، وتوفير الرعاية الداعمة المبكرة.

وذكرت دياز أنه في إطار جهود الاستجابة، جرى توسيع القدرة الاستيعابية لعلاج إيبولا لتصل إلى أكثر من 1600 سرير موزعة على 50 مركزا للعلاج في المقاطعات السبع المتضررة، مع وجود خطط لمزيد من التوسع لتصل الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 2000 سرير.

كما قامت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها بتدريب ما يقرب من 400 عامل في مجال الصحة، لتوفير قوى عاملة ماهرة لتقديم رعاية آمنة وعالية الجودة على مدار الساعة.

وفي حين لا يوجد حاليا لقاح معتمد ضد فيروس إيبولا فإن تجارب اللقاحات لا تزال جارية، وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي، عن تخصيص 20 ألف جرعة من لقاح "إرفيبو"، الذي أثبت فعاليته سابقا ضد سلالة أخرى من فيروس إيبولا، لبرنامج تطعيم بحثي في ​​مقاطعة إيتوري.