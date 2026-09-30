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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل جديدة في تجديد عقود لاعبي الأهلي.. محمد هاني يقترب

ياسر ابراهيم
ياسر ابراهيم
يمنى عبد الظاهر

كشف الناقد الرياضي رمضان حسن، عن آخر تطورات ملفات تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة الحالية، في ظل تحركات إدارة القلعة الحمراء للحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

وقال رمضان حسن، خلال تصريحاته لبرنامج «الديفندر»، المذاع عبر قناة «الشمس 2»، ويقدمه الإعلامي أحمد بكري، إن محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق، اقترب من توقيع عقده الجديد مع النادي الأهلي، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بالتجديد.

وأضاف أن مسؤولي الأهلي اتفقوا مع محمد هاني على بنود العقد الجديد، ليقترب اللاعب من حسم ملف استمراره مع الفريق، في ظل رغبة الإدارة في الحفاظ على العناصر الأساسية وأصحاب الخبرات داخل صفوف الفريق.

ويعد محمد هاني من العناصر الأساسية في تشكيل الأهلي خلال السنوات الأخيرة، ويمتلك خبرات كبيرة على المستويين المحلي والقاري، ما دفع إدارة النادي للتحرك من أجل الإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق.

عرض ليبي لـ ياسر إبراهيم

في سياق آخر، كشف رمضان حسن عن امتلاك ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، عرضًا من أحد الأندية الليبية، للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه إدارة الأهلي ترتيب أوراق الفريق وتحديد احتياجاته للموسم الجديد، خاصة على مستوى خط الدفاع، في ظل ارتباط الفريق بالعديد من المنافسات المحلية والقارية.

الأهلي يستعد لتجديد عقد أفشة

كما أشار رمضان حسن إلى أن إدارة الأهلي تستعد لفتح ملف تجديد عقد محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق، خلال الفترة المقبلة، ضمن سياسة النادي للحفاظ على العناصر صاحبة الخبرات.

ويُعد أفشة من اللاعبين الذين ساهموا مع الأهلي في تحقيق العديد من البطولات خلال السنوات الماضية، وتسعى الإدارة إلى حسم ملف استمراره ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

رمضان حسن إدارة القلعة الحمراء محمد هاني الإعلامي أحمد بكري الأهلي عرض ليبي لـ ياسر إبراهيم

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