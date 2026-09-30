الأهلي والزمالك في قمة الدوري بعد التوقف الدولي.. الموعد والقناة الناقلة

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، في القمة رقم 133 بين الفريقين.

وتأتي المباراة بعد فترة توقف دولي تمتد لنحو 24 يومًا، بدأت في 17 سبتمبر وتستمر حتى 11 أكتوبر.

آخر مواجهة بين الأهلي والزمالك

كانت آخر مواجهة جمعت الفريقين في بطولة الدوري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من مجموعة التتويج، وحقق الأهلي خلالها الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد.

وتنقل قناة «أون سبورت» مباريات الدوري المصري، ومن بينها مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك، مع تقديم استوديو تحليلي يضم عددًا من نجوم وخبراء الكرة المصرية.

