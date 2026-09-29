خرج ولم يعد منذ 3 أيام.. والد طالب في سوهاج يناشد المواطنين المساعدة في العثور عليه

ناشد والد الطفل أحمد علي سليمان النجار، البالغ من العمر 13 عامًا، المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، مساعدته في العثور على نجله، بعدما تغيب عن المنزل منذ 3 أيام، عقب خروجه متوجهًا إلى أحد الدروس بقرية شطورة التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

وقال والد الطفل فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن نجله أحمد خرج من المنزل متوجهًا إلى الدرس، إلا أنه لم يعد حتى الآن، موضحًا أن الأسرة تبحث عنه منذ لحظة تغيبه، وسط حالة من القلق والخوف الشديد عليه.

وأضاف أن آخر ما رصدته كاميرات المراقبة لنجله كان أثناء ذهابه إلى الدرس، مرتديًا تيشيرت أحمر وبنطلون أسود، مشيرًا إلى أن الأسرة تكثف جهودها للبحث عنه والوصول إلى أي معلومات تساعد في تحديد مكانه.

وأوضح والد الطفل أن نجله أحمد يقيم مع أسرته بجوار المعهد الديني الابتدائي بقرية شطورة التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، مطالبًا كل من شاهده عقب خروجه من المنزل أو لديه أي معلومات عن مكان وجوده، بسرعة التواصل مع الأسرة.

والد الطفل يناشد المواطنين المساعدة في العثور على نجله

وناشد والد أحمد المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، المساعدة في البحث عن نجله من خلال نشر بياناته وصورته على نطاق واسع، مؤكدًا أن أي معلومة، مهما كانت بسيطة، قد تساعد في الوصول إليه وعودته إلى أسرته سالمًا.

وطالب والد الطفل كل من لديه أي معلومات بشأن نجله، سواء شاهده أثناء تحركه أو لديه معلومات عن المكان الذي توجه إليه عقب خروجه من المنزل، بسرعة التواصل مع الأسرة وإبلاغها بأي تفاصيل يمكن أن تساعد في العثور عليه.

وخصص والد الطفل الرقم 01002081404 لتلقي أي معلومات بشأن مكان وجود نجله أو تحركاته خلال فترة تغيبه.

وأكد والد أحمد أن استمرار غياب نجله منذ 3 أيام تسبب في حالة من القلق الشديد بين أفراد الأسرة، خاصة أنه خرج من المنزل متوجهًا إلى أحد الدروس ولم يعد، مشيرًا إلى أن الأسرة تواصل البحث عنه أملًا في العثور عليه وعودته سالمًا.

وجدد والد الطفل مناشدته للمواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالمساعدة في نشر بيانات أحمد وصورته على أوسع نطاق، لعل ذلك يسهم في الوصول إلى أي شخص شاهده أو لديه معلومات تساعد في تحديد مكانه وإنهاء حالة القلق التي تعيشها الأسرة منذ تغيبه.