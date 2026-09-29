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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غينيا بيساو تكتسح نيجيريا بثلاثية في تصفيات أمم إفريقيا

نيجيريا وغنيا بيساو
نيجيريا وغنيا بيساو
حمزة شعيب

حقق منتخب غينيا بيساو فوزًا كبيرًا على حساب نظيره النيجيري بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

غينيا بيساو تتقدم أمام نيجيريا

أقيمت المباراة على ملعب «إستاديو 24 دي سبتمبر»، ونجح منتخب غينيا بيساو في فرض سيطرته منذ بداية اللقاء.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 15 عن طريق فرانكولينو دجو، ليحافظ المنتخب الغيني على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول، الذي انتهى بهدف دون رد.

واصل منتخب غينيا بيساو أفضليته مع بداية الشوط الثاني، وتمكن من مضاعفة تقدمه في الدقيقة 66 عن طريق ماما بالدي، بعد تمريرة من زميله مامادي كامارا.

وحاول المنتخب النيجيري تقليص الفارق والعودة إلى أجواء المباراة، لكن أصحاب الأرض واصلوا ضغطهم حتى الدقائق الأخيرة.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، أضاف ألفارو دجالو الهدف الثالث، ليؤكد فوز غينيا بيساو بثلاثية نظيفة.

غينيا بيساو تنفرد بصدارة المجموعة

ورفع منتخب غينيا بيساو رصيده إلى 6 نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة السادسة، بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى على تنزانيا بهدفين دون رد.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب نيجيريا عند 3 نقاط، بعدما تلقى خسارته في الجولة الثانية من التصفيات.

ويمنح هذا الانتصار منتخب غينيا بيساو دفعة قوية في مشواره نحو التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

غينيا بيساو نيجيريا تصفيات كأس أمم إفريقيا

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