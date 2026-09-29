مدبولي: الدين في مصر مسار انخفاض ووصل لـ81.8 %.. والاحتياطيات المالية من العملة الصعبة في ارتفاع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن مسار الدين في مصر مسار انخفاض والدين العام للدولة في 2026 نزلنا لـ 81.8 % بمقدار أكثر من 14 نقطة في عامين.



وقال مدبولي في كلمته في لقاء الرئيس السيسي مع مجلسي الوزراء والمحافظين والخبراء والمتخصيين، :" وضعنا خطة لخفض مستويات الدين في مصر خلال السنوات المقبلة ".

وتابع مدبولي:" العالم يئن من الديون وإحنا واخدين الدين في مسار تنازلي وكلما انخفض الدين تنخفض خدمة الدين وتحصل الدولة على مساحة للصرف على التعليم والصحة ".

وأكمل مدبولي: "مخصصات الصحة ارتفعت 30 % والتعليم 20 % برغم كل التحديات التي نواجهها".

ولفت مدبولي: "الدين الخارجي في مسار تنازلي وكل سنة تنخفض النسب ودين اجهزة الموازنة الخارجي انخفض لـ 76.1 % وفي كل سنة بنزل حوالي 1.5 مليار دولار لتقليل عبء الدين الخارجي للدولة ".

وتابع مدبولي:" الاحتياطيات المالية من العملة الصعبة في ارتفاع مستمر وأخر رقم 57.2 مليار دولار وفي العام الماضي كان 49.2 مليار دولار وزدنا حوالي 16%".

