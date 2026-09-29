بقرار رئيس الوزراء.. إجازة 6 أكتوبر 3 أيام رسميا للموظفين

في ظل ترقب الموظفين والطلاب للإجازة الرسمية المقبلة خلال العام الجاري، أعلن اليوم رئيس الوزراء موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً لكل القطاعات ، وحسم أمر ترحيل الإجازة استعداداً لاقتراب هذه المناسبة الوطنية المرتقبة في شهر أكتوبر المقبل، احتفالاً بانتصارات أكتوبر .

موعد آخر إجازة رسمية في 2026

توافق آخر إجازة رسمية في مصر لعام 2026 يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، بمناسبة عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وتأتي إجازة 6 أكتوبر باعتبارها آخر عطلة رسمية مدفوعة الأجر مدرجة ضمن جدول العطلات الرسمية حتى نهاية العام، ليعود العاملون بعد انتهائها إلى مواعيد العمل المعتادة، مع استمرار أيام العمل الرسمية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.





رئيس الوزراء يعلن إجازة 6 أكتوبر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 8 من شهر أكتوبر عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 6 من شهر أكتوبر عام 2026 ميلادية، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).

ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2026

نعم ، أصدر رئيس الوزراء قراراً بترحيل إجازة 6 أكتوبر2026 لتكون يوم الخميس 8 أكتوبر بدلاً من الثلاثاء 6 أكتوبر2026 وذلك للقطاعين الحكومي والخاص والطلاب والجامعات.

إجازة 6 أكتوبر للقطاع الحكومي

يتم ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2026 ليوم الخميس 8أكتوبر، وبالتالي يحصل الموظفون على إجازة 3 أيام متتالية وهي الخميس والجمعة والسبت .



إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص

وينطبق نفس الأمر على القطاع الخاص، حيث يحصل العاملون على إجازة يومان وهما الخميس والجمعة، أما بعض القطاعات الخاصة تعمل يوم السبت وبعضها تحصل على إجازة،حسب طبيعة العمل .

إجازة 6 أكتوبر للطلاب والجامعات

وكذلك تطبق إجازة 6 أكتوبر على الطلاب والمدارس والجامعات، وتكون الإجازة يومي الخميس 8 أكتوبر والجمعة 9 أكتوبر.

إجازة 6 أكتوبر 2026

تحل ذكرى انتصارات أكتوبر في السادس من أكتوبر من كل عام، تخليدًا لذكرى انتصارات القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر عام 1973.

وتوافق المناسبة في عام 2026 يوم الثلاثاء، لتكون بذلك آخر إجازة رسمية في العام الجاري، بعد انتهاء الإجازات والمناسبات الرسمية التي شهدها عام 2026، على أن تستمر مواعيد العمل الرسمية فيما تبقى من أيام العام حتى حلول عطلات العام الجديد.