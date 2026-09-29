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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ألمانيا: روسيا غير مستعدة حاليا لمحادثات جادة لإنهاء الحرب مع أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الثلاثاء، إن روسيا لا تبدو مهتمة في الوقت الحالي بالدخول في مفاوضات جادة مع أوكرانيا لإنهاء الحرب، رغم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى دفع موسكو وكييف نحو طاولة المفاوضات.

وأوضح ميرتس، خلال مؤتمر صحفي عقده في برلين مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، أن بلاده تواصل تحركاتها الدبلوماسية في محاولة لفتح مسار نحو إنهاء الحرب.

وأشار المستشار الألماني إلى زيارة وزير الخارجية الألماني إلى نيويورك ولقائه نظيره الروسي، موضحاً أن التقييم النهائي للجانب الروسي بشأن اللقاء أظهر، بحسب قوله، أن موسكو «غير مهتمة إطلاقاً» بإجراء محادثات جادة في الوقت الراهن.

وجدد ميرتس دعوته روسيا إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار الدعم الألماني لأوكرانيا.

وقال إن ألمانيا ستواصل مساندة كييف «ليس فقط عسكرياً، ولكن أيضاً سياسياً ومالياً واقتصادياً»، في ظل استمرار الحرب التي اندلعت بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022.

كما أكد المستشار الألماني مجدداً أن روسيا «لن تفوز في هذه الحرب»، في إشارة إلى موقف برلين الداعم لأوكرانيا.

وعندما سئل ميرتس عن إمكانية لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين المقبلة في الولايات المتحدة، لم يقدم إجابة مباشرة بشأن احتمال عقد اللقاء.

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