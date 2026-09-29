قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك
«وداعًا للموجات الحارة».. الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الأيام المقبلة ونوعية الملابس
بعد تقنين أوضاعهم.. إلزام معلمي الحصة بالعمل بعد المواعيد الرسمية بأي مدارس أخرى حال تكليفهم بذلك
جريمة في دار مسنين بالهرم.. المدير متهم بانتهاك جسد نزيلة من ذوي الهمم.. التفاصيل الكاملة
الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر وجنوب السودان اليوم في تصفيات أمم إفريقيا
هل زيادة ثمن السلعة عند البيع بالتقسيط ربا؟.. الإفتاء توضح
إصابات قياسية.. فلوريدا تعلن الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي حمى الضنك
أزمة طاقة تلوح في الأفق: مخزونات النفط الإيرانية خارج الحصار على موعد مع النفاذ بمنتصف أكتوبر
النار حرقت ملابسه.. اشتعال مفاجئ لهاتف محمول في يد مواطن بسوهاج
عايزة فلوس.. قرار عاجل بشأن صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة للحياء
مفوضية اللاجئين: أزمة تمويل خانقة تهدد 8.3 مليون لاجئ بانقطاع المساعدات
أذكار الصباح .. إعرف فضلها ووقتها تكن في معية الله حتى تمسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«وداعًا للموجات الحارة».. الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الأيام المقبلة ونوعية الملابس

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار انخفاض درجات الحرارة وغلبة الأجواء الخريفية المعتدلة على معظم أنحاء الجمهورية اليوم الثلاثاء؛ وذلك لتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط. 

تأثر البلاد بمنخفض جوي 

توقعت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وكتل هوائية شمالية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط؛ لتسود أجواء خريفية على معظم أنحاء الجمهورية.

May be an image of text

وقالت غانم إن العظمى على القاهرة الكبرى ستسجل 31 درجة مئوية مع انخفاض نسب الرطوبة، ليسود طقس خريفي مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومناطق من شمال الصعيد بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد لتسجل العظمى في الأقصر وأسوان 40 درجة مئوية.

وأضافت أن درجات الحرارة الصغرى على شمال البلاد سوف تتراوح ليلا ما بين 20 إلى 21 درجة مئوية، ليسود طقس معتدل على أغلب المحافظات، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل خاصة في المدن الجديدة والمناطق المفتوحة.

أمطار خفيفة ومتوسطة 

وأوضحت أن طقس اليوم سيشهد سقوطا لأمطار خفيفة وقد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية، وقد تكون غزيرة على بعض المناطق مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة الكبرى وسيناء وحلايب وشلاتين وأقصى جنوب الصعيد.

وأشارت إلى أن طقس اليوم سيشهد أيضا نشاطا للرياح بسرعات تتراوح ما بين 30 إلى 40 كيلومترا في الساعة؛ بما يسهم في تلطيف الأجواء وزيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى وجود شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، دون تأثير كبير على حركة المرور أو مستوى الرؤية الأفقية.

 انتهاء الموجات الحارة

وأكدت استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة مع انتهاء الموجات الحارة.. موضحة أن معظم أيام الأسبوع المقبل ستشهد درجات حرارة عظمى تتراوح حول 30 و31 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وقد تنخفض عن 30 درجة في بعض الأيام، إلى جانب استمرار فرص سقوط الأمطار على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري.

ونصحت المواطنين بضرورة الانتباه إلى نوعية الملابس المناسبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر خاصة مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، مع أهمية متابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة خلال الفترة المقبلة.

درجات الحرارة استمرار انخفاض درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد منخفض جوي أمطار انتهاء الموجات الحارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

كفاية ضغط على الأطفال.. نواب يدقون ناقوس الخطر بشأن مناهج الابتدائي

تراجع أسعار الذهب في مصر والدول العربية اليوم

تراجع جماعي يضرب أسعار الذهب في الدول العربية اليوم.. والجنيه الذهب يخسر بقوة

ذهب

بعد انخفاض الذهب.. خبير يكشف موعد عودة الأسعار للارتفاع

طقس غد الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 .. الحرارة والأمطار

خريطة الأمطار ودرجات الحرارة .. تفاصيل طقس غد الثلاثاء 29 سبتمبر 2026

بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

حسام حسن

جلسة خاصة انتهت بالأحضان.. كواليس ما حدث بين حسام حسن وصلاح بعد أنجولا

الخطوبة

حكم استرداد الخاطب تكاليف الخطوبة والشبكة عند فسخها.. الإفتاء تحسم الجدل

ابي احمد

انهيار أمني في إثيوبيا.. "الشيوخ الأمريكي" يحذر من اشتعال صراع بالقرن الأفريقي

ترشيحاتنا

حسام غالي

متخليش حد يمسك عليك حاجة.. حسام غالي يحذر حسام حسن من فتح جبهات جديدة

مسلسل ما زلت في السابعة عشر

مسلسل ما زلت في السابعة عشر الحلقة 19.. موعد العرض والقنوات الناقلة

حلقة بسام رجب

عمرو الليثي: بسام رجب واحد من فرسان الدراما المصرية ويمتلك كاريزما خاصة جدًا

بالصور

ألم القدم أثناء الراحة.. علامة تحذيرية لمرض شرياني خطير قد يهدد الأطراف

ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟

بعد بكاء الأطفال بسبب المذاكرة.. ماذا يحدث لطفلك عند غضب الأب أثناء الدراسة؟

بكاء الاطفال
بكاء الاطفال
بكاء الاطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد