حالة الطقس لمدة 5 أيام.. متى يبدأ شتاء 2026؟

يشهد الفصل الخريف انخفاض تدريجي في درجات الحرارة مع نسمة هواء باردة ليلا، وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس لمدة 5 ايام من غدا الثلاثاء إلى السبت المقبل وفرص سقوط الأمطار على بعض المناطق، في انتظار بداية فصل الشتاء 2026 .





حالة الطقس اليوم الإثنين

توقعت الأرصاد، حالة الطقس اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026، أن يسود طقس خريفي معتدل الحرارة في الساعات الأولى من الصباح، ومائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية، وحار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة رطب ليلاً على أغلب أنحاء البلاد.

حالة الطقس من الثلاثاء إلى السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا، وذلك خلال الفترة من الثلاثاء 29 سبتمبر وحتى السبت 3 أكتوبر 2026.

حالة الطقس وسقوط الأمطار في الخريف

تتوافر فرص سقوط امطار خفيفة ،قد تكون متوسطة أحياناً بنسبة حدوث 20% تقريباً على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

ورصدت الأقمار الصناعية نشاط رياحتتراوح سرعتها من (30 إلى 40) كم/س على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل.

وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من الوجه البحري ومناطق من القاهرة الكبرى، والتي قد يصاحبها فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق

كما تظهر السحب الركامية على مناطق محددة من الصحراء الغربية، وقد يصاحبها فرص لسقوط أمطار هناك.

موعد فصل الشتاء2026

يحل فصل الشتاء لعام 2026 يوم الإثنين 21 ديسمبر 2026، حيث يشهد هذا اليوم أقصر فترة نهار وأطول فترة ليل خلال العام، وهي العلامة الفلكية التي تعلن بداية فصل الشتاء في النصف الشمالي من الأرض.

ويأتي موعد بداية الشتاء بعد انتهاء فصل الخريف الذي بدأ يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، ليستمر فصل الخريف لمدة تقارب 89 يومًا قبل حلول الشتاء.

بدء الشعور بالبرودة

وكشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، موضحة موعد بدء الشعور بالبرودة بشكل ملحوظ، ومقدمة نصائح بشأن توقيت الانتقال من الملابس الصيفية إلى الخريفية، خاصة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعات النهار.

وقالت منار غانم، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الأحوال الجوية بدأت تتحسن بشكل ملحوظ في معظم محافظات الجمهورية، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

وأوضحت أن معظم القيم المسجلة لدرجات الحرارة أصبحت حول معدلاتها الطبيعية بالنسبة لهذا الوقت من العام، لافتة إلى أن الأجواء بدأت تقترب تدريجيًا من الطقس الخريفي.