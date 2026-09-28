متحدث إنبي: الحديث عن حصولنا على مليون ونصف من الأهلي مجرد اجتهادات

نفى أحمد شوقي غريب، المتحدث الرسمي باسم نادي إنبي، صحة الأنباء المتداولة بشأن حصول ناديه على مبلغ مليون ونصف المليون من النادي الأهلي، عقب مشاركة علي محمود مع منتخب مصر.

وأوضح غريب، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن كل ما يتم تداوله حول وجود مستحقات مالية لإنبي لدى الأهلي بسبب مشاركة اللاعب مع المنتخب، لا يتجاوز كونه اجتهادات وتكهنات لا تستند إلى معلومات رسمية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم إنبي أن النادي لم يصدر أي بيان أو إعلان بشأن الحصول على هذا المبلغ، مشددًا على ضرورة تحري الدقة قبل تداول مثل هذه الأخبار.