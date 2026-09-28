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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تصميم عائم وجديد لشريط التنقل في واتساب.. ما الجديد؟

تصميم عائم وجديد لشريط التنقل في واتساب.. ما الجديد؟
تصميم عائم وجديد لشريط التنقل في واتساب.. ما الجديد؟
لمياء الياسين

يواصل تطبيق المراسلة الفوري الأشهر عالميًا، واتساب، المملوك لشركة ميتا، ثورته التحديثية لتعميق دمج أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بنية التطبيق الأساسية. وفي هذا السياق، كشفت التقارير التقنية الصادرة عن موقع WABetaInfo المتخصص، أن المنصة تختبر حاليًا شريط تنقل سفلي جديدًا كليًا مخصصًا لمستخدمي نظام التشغيل Android، يتضمن تبويبًا مستقلًا ومباشرًا للمساعد الذكي Meta AI.

تقنيات الذكاء الاصطناعي

تهدف هذه الخطوة التصميمية الهامة إلى تسهيل وصول المستخدمين إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي وجعلها جزءًا لا يتجزأ من تجربتهم اليومية. 

بدلاً من تشتيت أدوات المساعد الذكي في أجزاء مختلفة من واجهة المستخدم أو الاضطرار لفتح محادثة خاصة لتفعيل الروبوت، يتيح التبويب الجديد واجهة مركزية موحدة.

 من خلال هذه الشاشة، يمكن للمستخدمين التفاعل الفوري مع المساعد، طرح الأسئلة، وتوليد الصور أو تعديلها بشكل مباشر وبأقل عدد من الخطوات.

ومن أجل إفساح المجال لهذا الزر الجديد في شريط التنقل السفلي -الذي يضم عادةً المحادثات، والتحديثات، والمكالمات- أجرى التطبيق تعديلاً استراتيجيًا قضى بإزالة علامة تبويب "المجموعات" المنفصلة. 

أكد الخبراء أن هذا التغيير لن يؤثر على كفاءة استخدام المجموعات؛ حيث سيظل بإمكان المستخدمين الوصول إليها وسردها بسلاسة من خلال قائمة الدردشات الرئيسية أو عبر مرشحات التصفية العلوية. 

يأتي هذا التحديث التجريبي في إطار استراتيجية [Meta] الأوسع الرامية إلى تحويل واتساب من مجرد تطبيق مراسلة تقليدي إلى منصة متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتتزامن هذه الاختبارات مع مزايا أخرى يجري تطويرها، مثل أدوات تلخيص الرسائل غير المقروءة وتقنيات توسيع أبعاد الصور داخل محرر المزامنة الذكي. 

تعد الميزة الجديدة لا تزال في طور الاختبار لنسخ البيتا (Beta)، ومن المتوقع إطلاقها رسميًا لكافة المستخدمين حول العالم تدريجيًا بمجرد التأكد من استقراره

الذكاء الاصطناعي نظام التشغيل Android تطبيق المراسلة الفوري تقنيات الذكاء الاصطناعي قائمة الدردشات قائمة الدردشات الرئيسية تلخيص الرسائل

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