السعودية تعلن زوال الخطر الحربي عن جازان ونجران

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، اليوم الاثنين، إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في منطقتي نجران وجازان «للتحذير من خطر».

وفي وقت لاحق، أشارت المديرية إلى زوال الخطير عن المنطقتين، مناشدة المواطنين الاستمرار في اتباع تعليمات الدفاع المدني، وتجنب التجمهر والتصوير نهائيًا، والاتصال بالرقم (998) في حالة الطوارئ.

سبق و أدان مجلس الأمن الدولي بشدة الهجمات الحوثية على السعودية، ودعا الحوثيين إلى وقف التصعيد العسكري والهجمات التي تطال المدنيين والأعيان المدنية.

وحذر أعضاء المجلس من أن استمرار الهجمات داخل اليمن وضد السعودية، إلى جانب التهديدات التي تطال الملاحة في البحر الأحمر والتقدم الحوثي قرب باب المندب، قد يؤدي إلى اتساع نطاق الصراع وتقويض الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن. كما أكد المجلس دعمه للحكومة اليمنية ووحدة البلاد وسيادتها.