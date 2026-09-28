روبيو يشيد بالتزام تركمانستان بالسلام والازدهار في آسيا الوسطى

هنأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تركمانستان اليوم الاثنين بمناسبة العيد الوطني للبلاد.

وقال روبيو - في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية - "نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بأحر التهاني إلى شعب تركمانستان بمناسبة احتفاله بمرور 35 عاما على الاستقلال".

وأضاف البيان "تقر الولايات المتحدة بسيادة تركمانستان وتشيد بالتزامها بالسلام والازدهار في آسيا الوسطى. وتعمل الولايات المتحدة على توسيع نطاق التعاون مع تركمانستان في مجالات التجارة والاستثمار وأمن الطاقة والنقل، بما في ذلك استكشاف الفرص لتعزيز وتنويع مسارات إمدادات الطاقة الإقليمية، كما نقدر دور تركمانستان القيادي ضمن صيغة "C5+1" في مجالي الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، في ظل تعاون الولايات المتحدة وشركائنا في آسيا الوسطى لتعزيز الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي.

واختتم البيان بقوله "في الوقت الذي تحتفل فيه تركمانستان بهذه الذكرى المهمة، تتطلع الولايات المتحدة إلى تعزيز شراكتنا الاقتصادية والعمل معا لدفع عجلة الأمن والازدهار في جميع أنحاء آسيا الوسطى".