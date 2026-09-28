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التعليم: لا يحق لمعلمي الحصة المطالبة بتعيين أو تثبيت أو "فلوس زيادة"
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم: لا يحق لمعلمي الحصة المطالبة بتعيين أو تثبيت أو "فلوس زيادة"

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يحق لمعلمي الحصة - طبقا للعقود الموسمية الجديدة -  المطالبة بالتعيين او التثبيت على باب من أبواب الموازنة 

كما شددت وزارة التربية التعليم والتعليم الفني ، على أنه لا يحق لمعلمي الحصة المطالبة بزيادة قيمة الحصة المقررة بالعقد ، مؤكدة على انتهاء العقد بإنتهاء المدة المتفق عليها

وأعلنت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم ، صدور قرار عاجل ورسمي وزارة التربية والتعليم ، ينص على تقنين أوضاع معلمي الحصة وإبرام عقود موسمية 

وأوضحت الإدارة المركزية لشئون المعلمين ، أن ذلك يأتي ​في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على استقرار المنظومة التعليمية وضمان انتظام الدراسة، وتقديراً للجهود المخلصة لـ معلمي الحصة في سد العجز بالمواد الدراسية، تقرر رسمياً البدء الفوري في تقنين أوضاعهم وإبرام عقود موسمية بجميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

أبرز قرارات وتفاصيل نموذج العقد الجديد

​وكشفت الإدارة المركزية لشئون المعلمين ، عن أبرز قرارات وتفاصيل نموذج العقد الجديد مؤكدة أنا تتمثل فيما يلي :

​-  الشمول والتعميم:  تسري هذه العقود على جميع معلمي الحصة بكافة المراحل التعليمية.

  •  المقابل المالي: قيمة الحصة الواحدة: 50 جنيهاً.
  • الحد الأقصى للحصص شهرياً: 96 حصة.
  •  يصل إجمالي المكافأة الشهرية إلى 4800 جنيه (شاملة الاستقطاعات القانونية).

  •  مدة التعاقد: يمتد العقد من 1 سبتمبر وحتى 30 يونيو (خلال فترة العام الدراسي).

  •  التأمين والحماية الاجتماعي: تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 في حالات إصابة العمل أثناء فترة التعاقد.

  • سريان الإجراءات:  البدء الفوري في توقيع العقود لتوفيق الأوضاع المالية وصرف المستحقات المادية بانتظام.

وعلى جانب آخر ، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  عقد المقابلات للمعلمين المتقدمين لنسبة الـ (5%) من الأشخاص ذوي الإعاقة (الدفعة الخامسة 2026 / 2027) للمرحلة الخامسة بمسابقة 30 ألف معلم بمحافظات (البحيرة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الإسكندرية، الإسماعيلية، دمياط، مطروح، بورسعيد)، غداً الإثنين 28 / 9 / 2026.

كما قررت وزارة التربية والتعليم، عقد المقابلات للمعلمين المتقدمين لنسبة الـ (5%) من الأشخاص ذوي الإعاقة (الدفعة الخامسة 2026 / 2027)  المرحلة الخامسة بمحافظات (القليوبية، الجيزة، بني سويف، سوهاج، أسيوط، المنيا، القاهرة، الفيوم، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر) يوم الثلاثاء 29 سبتمبر.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على المديريات التعليمية بضرورة اتخاذ اللازم نحو الإبلاغ والإخطار التليفوني للمتقدمين التابعين لكل مديرية تعليمية والمدرجة أسماؤهم بالكشوف ، بموعد إجراء المقابلات الشخصية المقرر لهم، بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد المقابلات الشخصية في تمام الساعة 10 صباحاً، مع التأكيد على المتقدمين بضرورة إحضار المستندات التالية (في ملف بلاستيكي):
-  أصل بطاقة الرقم القومي، وصورة منها.
-  أصل بطاقة الخدمات المتكاملة أو شهادة التأهيل، وصورة منها.
-  أصل المؤهل الدراسي، وصورة منه.

- صورة من التدريب التربوي والبدني والذهني الذي تم تنفيذه في قاعات التدريب بالإدارات التعليمية.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني

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