مواعيد مباريات اليوم الإثنين 28-9-2026 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026، إلى عدد من المواجهات القوية والمثيرة التي تقام في مختلف المسابقات والبطولات حول العالم، وسط اهتمام جماهيري كبير بالمباريات الدولية.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

ـ جورجيا X أوكرانيا – 7 مساء – beIN Sports HD 1

ـ أرمينيا X الجبل الأسود – 7 مساء - beIN Sports HD 2

ـ لاتفيا X قبرص – 7 مساء - beIN Sports HD 3

ـ بلجيكا X فرنسا – 9.45 مساء – beIN Sports HD 2

ـ تركيا X إيطاليا – 9.45 مساء – beIN Sports HD 3

ـ أيرلندا الشمالية X المجر – 9.45 مساء - beIN Sports HD 5

ـ رومانيا X البوسنة والهرسك – 9.45 مساء - beIN Sports HD 6

ـ السويد X بولندا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

ـ غينيا الإستوائية X سيراليون – 7 مساء

ـ زيمبابوي X الكونغو الديموقراطية – 7 مساء - beIN Sports HD 6

ـ أفريقيا الوسطى X بوركينا فاسو – 7 مساء - beIN Sports HD 8

ـ بوتسوانا X تونس – 10 مساء - beIN Sports HD 1