أسعار السبائك الذهب والجنيهات كل الأوزان.. كم سعر السبيكة 10 جرام الآن؟

يستعرض موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم وسعر السبائك الذهب عيار 24 بعد ارتفاع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، ويتابع المواطنون يومياً أسعار السبائك الذهب وسعر الجنيه الذهب باعتبارها الأكثر طلباً وانتشاراً خاصة في ظل التوقعات الكبيرة بارتفاع هائل في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، لذا يحرص البعض على اقتناء بعض القطع الذهبية للاستثمار، منها سعر سبيكة 5 جرام و سعر سبيكة 10 جرام وسبيكة 20 جرام، وكذلك الجنيه الذهب 8 جرام ، ونص جنيه ذهب وأيضاً ربع جنيه ذهب عيار 21 ..

أسعار السبائك الذهب الصغيرة عيار 24

سجلت سبيكة الذهب وزن ربع جرام نحو 1780 جنيهًا

بلغ سعر سبيكة نصف جرام حوالي 3560 جنيهًا

وصل سعر سبيكة الذهب وزن جرام واحد إلى نحو 7120 جنيهًا

سجلت سبيكة وزن 2.5 جرام نحو 17 ألفًا و800 جنيه

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 35 ألفًا و600 جنيه

بلغ سعر سبيكة 10 جرام نحو 71 ألفًا و200 جنيه

أسعار السبائك الذهب الثقيلة عيار 24



وصل سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا إلى نحو 142 ألفًا و400 جنيه

سجلت سبيكة الـ50 جرامًا حوالي 356 ألف جنيه

وجاء سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام فسجلت نحو 712 ألف جنيه

و بلغ سعر سبيكة نصف الأونصة، التي تزن 15.552 جرام، حوالي 110 آلاف و730 جنيهًا

سجلت سبيكة الأونصة بوزن 31.103 جرام نحو 221 ألفًا و455 جنيهًا

بلغ سعر سبيكة الـ10 تولا، بوزن 116.6 جرام، نحو 830 ألفًا و190 جنيهًا

سعر سبيكة ربع كيلو الذهب إلى نحو مليون و780 ألف جنيه

سجلت سبيكة نصف كيلو حوالي 3 ملايين و560 ألف جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 1 كيلوجرام فسجلت نحو 7 ملايين و120 ألف جنيه.

أسعار الجنيهات الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

وبالنسبة للجنيهات الذهبية، سجل الجنيه الذهب وزن 8 جرامات من عيار 21 نحو 49 ألفًا و840 جنيهًا.

سعر نصف جنيه ذهب

وبلغ سعر نصف الجنيه الذهب وزن 4 جرامات نحو 24 ألفًا و920 جنيهًا

سعر ربع جنيه ذهب

بينما سجل ربع الجنيه الذهب وزن جرامين حوالي 12 ألفًا و460 جنيهًا.

سعر 5 جنيه ذهب

كما بلغ سعر 5 جنيهات ذهب بوزن 40 جرامًا نحو 249 ألفًا و200 جنيه

سعر 10 جنيه ذهب

فيما سجلت 10 جنيهات ذهب بوزن 80 جرامًا حوالي 498 ألفًا و400 جنيه.

أسعار الذهب بمختلف الأعيرة في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 مستوى 7135 جنيهًا للبيع، و7090 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 - وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري - عند 6245 جنيهًا للبيع، مقابل 6205 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 لنحو 5355 جنيهًا للبيع مقابل 5320 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

أما سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل سعرا، فقد بلغ سعره 4165 جنيهًا للبيع، و4135 جنيهًا للشراء.