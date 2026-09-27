رئيس إيران: الهجوم والضغط لن يرغما طهران وشعبها على الاستسلام

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن جميع الإجراءات التي اتخذها الأمريكيون والإسرائيليون ضدنا كانت خلافا للقوانين الدولية.

وقال بزشكيان خلال اجتماع الحكومة الإيرانية: العدوان واستهداف المدارس والقيادة والبنى التحتية كلها تتنافى مع القوانين الدولية.

وأضاف الرئيس الإيراني: يقفون على المنابر ويقولون سندمر إيران ويدّعون أننا الإرهابيون.

وتابع : عرضنا في نيويورك صور نساء وأطفال وكبار في السن استُشهدوا في العدوان فهل يمكنهم عرض صورة واحدة تظهر أننا قتلنا أحداً؟.

وختم الرئيس الإيراني قائلا : الهجوم والضغط لن يرغما إيران وشعبها على الاستسلام واليوم يشهد المجتمع الإيراني وحدة استثنائية.